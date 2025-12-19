El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este jueves su llamado a los militares de Colombia a unirse al pueblo y la Fuerza Armada venezolana para defender la soberanía «como un solo Ejército», en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, rechazado tanto por Caracas como por Bogotá.

Durante un acto de entrega de obras de rehabilitación de un sistema de metrocable en Caracas, Maduro afirmó: «Le hice un llamado a los pueblos de Colombia, a los militares de Colombia, a la patria de Colombia a unirse al pueblo de Venezuela, a defender la soberanía como un solo ejército, como un suelo pueblo y hoy ratifico el llamado a la unión para la defensa del derecho a la paz». El mandatario insistió en que, de ser agredida Colombia, Venezuela la defendería sin dudar.

Sin embargo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió que Maduro no debe dar órdenes a los militares de Colombia y que la unión entre ambos países solo puede darse a través del poder constituyente y la soberanía popular. «Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro Ejército», señaló Petro en una rueda de prensa.

Maduro aprovechó la ocasión para pedir al pueblo de Estados Unidos que «levante las banderas de la paz», tras el bloqueo de buques petroleros sancionados ordenado por Donald Trump.

El mandatario venezolano rechazó las acusaciones de Trump sobre la devolución de derechos petroleros y aseguró que los productos de Venezuela seguirán saliendo al exterior.

Ambos países han condenado el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe, aunque discrepan sobre la posibilidad de una unión militar entre sus fuerzas armadas.