La tensión entre Caracas y Washington a raíz del bloqueo de buques sancionados desde y hacia Venezuela ordenado por el presidente Donald Trump llevó este jueves a México y Brasil a ofrecer su mediación, mientras Rusia, China y otros países han llamado a la moderación y al diálogo en medio de esta crisis, que será abordada de urgencia por el Consejo de Seguridad de la ONU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este jueves su rechazo a cualquier forma de intervención o injerencismo y se mostró dispuesta a convocar a países de América y de otros continentes para buscar una solución pacífica, siempre bajo los mecanismos establecidos por Naciones Unidas.

Sheinbaum subrayó que esta postura responde a una convicción histórica y a un mandato constitucional, más allá de las diferencias políticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, y urgió a la ONU a asumir un rol activo para evitar un derramamiento de sangre. Aunque aclaró que no ha recibido solicitudes formales para liderar gestiones multilaterales, confirmó que existe comunicación diplomática con Caracas.

Asimismo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ofreció como mediador entre Washington y Caracas y confirmó haber conversado por separado con Donald Trump y Nicolás Maduro, insistiendo en que los conflictos no se resuelven por la vía militar, sino mediante el diálogo político.

Lula recalcó que América Latina y el Caribe deben mantenerse como una zona de paz y no descartó volver a hablar con Trump para explorar una salida diplomática que evite una “guerra fratricida” en la región.

ONU abordará de urgencia crisis entre Venezuela y EE. UU.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el próximo martes 23 por la tarde una reunión de urgencia para tratar la situación en Venezuela, confirmó este jueves a EFE la presidencia rotatoria del órgano.

La convocatoria se produjo después de que Caracas solicitara formalmente el miércoles una sesión extraordinaria, tras el anuncio del presidente estadounidense de un bloqueo contra los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano.

El martes, Trump anunció el “bloqueo total” a los petroleros sancionados, en una escalada del despliegue militar iniciado en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, una operación que el Gobierno venezolano considera un intento de propiciar un cambio de régimen.

Rusia y China llaman a la moderación

Rusia advirtió que la situación es “potencialmente muy peligrosa” y confirmó contactos regulares al más alto nivel con Venezuela, al tiempo que pidió a todas las partes evitar escenarios impredecibles.

“Observamos una escalada de tensiones en la región y consideramos que esto es potencialmente muy peligroso. Venezuela es nuestro aliado y socio”, dijo este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.