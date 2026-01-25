La organización no gubernamental Foro Penal, líder en la defensa de los derechos humanos en el país, informó este domingo sobre al menos 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos.

Estas medidas forman parte del proceso de liberaciones anunciado el pasado 8 de enero por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Verificación en curso

A través de la red social X, el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó el despliegue de su equipo para certificar las identidades.

«Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Es probable que se produzcan más liberaciones en las próximas horas», dijo.

Por su parte, el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, destacó que el proceso inició desde la madrugada y celebró especialmente la libertad de Kenny Tejeda Jiménez, abogado voluntario de la organización, quien se encontraba «detenido arbitrariamente» desde el 2 de agosto de 2024.

Casos emblemáticos

Entre las liberaciones más destacadas del domingo se encuentra la del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Alvarado lo habían condenado a 15 años de prisión, pero dicha sentencia la anularon recientemente en una corte de apelaciones.

Siguen verificando los 626 excarcelaciones

La mandataria encargada afirmó este viernes que 626 personas estaban libres en el país.

La ONG Foro Penal había verificado 156 excarcelaciones hasta el viernes, mientras la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, dijo el sábado que hasta ese día había confirmado 173.