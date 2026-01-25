La venezolana Alba Ruiz ha hecho historia al confirmarse como la primera criolla que participará en el Miss Grand Reino Unido 2026, que se llevará a cabo el 17 de mayo en el Teatro y cine Wyllyotts de Potters Bar.

Radicada en Londres, Ruiz no solo representará su propia historia, sino que se medirá en el escenario contra las representantes de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Su inclusión marca un precedente importante para la comunidad latina en las islas británicas, demostrando que la belleza y el carisma venezolano no conocen fronteras geográficas.

A través de sus redes sociales, la joven compartió la noticia con la naturalidad y el humor que caracteriza a los venezolanos. Entre risas, confesó su sorpresa al superar las exigentes etapas de selección.

«Estoy feliz de decir que voy a ser la primera venezolana en el Miss Grand Reino Unido. Sí señores, pasé el filtro, ¿cómo lo hice? No tenemos idea», comentó.

El Miss Grand Reino Unido es uno de los eventos más prestigiosos de la región, y sirve como plataforma para elegir a la representante que irá al certamen internacional.