Tras un largo periodo de incertidumbre, la directiva de Mineros de Guayana ha confirmado que el equipo arrancará sus entrenamientos la primera semana de febrero de cara la temporada 2026 de la Liga FUTVE 2.

Víctor García, gerente general del club, dio a conocer la información al medio alternativo ‘La Cuna del Fútbol’, asegurando que la intención del negriazul es «decir presente» en el fútbol profesional.

Cabe destacar que el negriazul comenzará su pretemporada mucho después frente que sus rivales de la segunda división, que ya se encuentran en una fase avanzada de la pretemporada.

No obstante, el anuncio marca el fin de un silencio que generó diversas especulaciones sobre el futuro de Mineros de Guayana, pues, este reinicio se produce en un contexto complicado para la institución que todavía acumula deudas pasadas y de la última temporada con jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo.

García sobre el tema económico, expresó que Bob Kelly Abreu, dueño de Mineros, se ha tomado «muy personal» la situación y estará solventándola en los próximos días.