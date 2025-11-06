Una tragedia nocturna enluta al estado Bolívar luego que Mayerling Mercedes Marcó Gómez, recientemente designada presidenta de Bolívar Gas, perdiera la vida tras un grave accidente de tránsito.

La colisión, ocurrida alrededor de la 1:00 de la madrugada, involucró a un vehículo tipo Toyota Runner y un autobús en el kilómetro 55 de la autopista Simón Bolívar, sentido Ciudad Bolívar–Puerto Ordaz.

Marcó Gómez y otros tres ocupantes viajaban en la Toyota Runner cuando, por razones que aún investiga la autoridad de tránsito, el vehículo colisionó violentamente con el autobús y luego dio vueltas por el pavimento. Al parecer, la fuerza del impacto expulsó a la funcionaria del automóvil.

Equipos policiales y de emergencia llegaron de inmediato al lugar para atender a los heridos. Mayerling Mercedes fue trasladada a una clínica, donde falleció pocos minutos después debido a la gravedad de sus heridas. Mientras tanto, las otras tres víctimas permanecen hospitalizadas con lesiones graves.

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias exactas que provocaron la colisión. Se espera que los resultados ayuden a esclarecer si hubo factores como exceso de velocidad, falla mecánica o error humano involucrados en el siniestro.

Esta pérdida ha generado conmoción en la gobernación del estado Bolívar y entre sus allegados.