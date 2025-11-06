Los países miembros de la Unesco confirmaron este jueves la elección del egipcio Jaled al Anani, reconocido egiptólogo y exministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, como nuevo director general de la agencia de la ONU. La elección se realizó durante la 43ª reunión de la Conferencia General celebrada en Samarcanda, Uzbekistán.

La votación fue casi unánime, con 172 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Al Anani sucederá a la francesa Audrey Azoulay y se convierte en el primer director general árabe y el segundo africano en la historia de la Unesco.

Durante su discurso tras el anuncio, Al Anani agradeció la confianza depositada y afirmó que, más allá de las identidades regionales o culturales, su misión será servir a la humanidad en toda su diversidad. Destacó que la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación son pilares para unir a los pueblos y construir un futuro mejor orientado hacia la paz y la esperanza.

El nuevo director adelantó que su gestión se centrará en mantener una Unesco fuerte y despolitizada que priorice el consenso y promueva la armonía entre naciones, naturaleza y tecnología. Asumirá el cargo el próximo 15 de noviembre y planea dedicar 100 días a conversar con todos los Estados miembros para profundizar el conocimiento de la organización.

Momento crucial

Al Anani ganó la carrera por el cargo gracias a una campaña de más de dos años y a un respaldo fuerte, incluyendo el apoyo de la Unión Africana, la Liga de Estados Árabes, y varios países como España, Brasil y Francia.

Este nombramiento llega en un momento crucial, ya que la Unesco enfrenta dificultades financieras derivadas del abandono de Estados Unidos a partir de finales de 2026, un país que aporta un 8% del presupuesto total de la organización.

El egiptólogo de 54 años tiene una vasta trayectoria, destacando su trabajo como ministro de Turismo y Antigüedades y su labor en instituciones culturales emblemáticas de Egipto, como el Museo Nacional de la Civilización Egipcia y el Museo Egipcio de El Cairo.