Un trágico accidente ocurrió la mañana del 25 de noviembre en Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, cuando un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) perdió la vida tras colisionar su motocicleta contra un poste de luz en la curva del Paseo Orinoco, prácticamente frente a Café Angostura.

El funcionario fallecido fue identificado como Osnairo Cruz, mientras que su acompañante resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia por el cuerpo de Bomberos Municipales al hospital Ruiz y Páez para recibir atención especializada.

El accidente ha generado consternación en la comunidad y movilizó a las autoridades a iniciar las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas que originaron la colisión.

Las diligencias se centran en determinar si factores como el exceso de velocidad, condiciones de la vía o posibles fallos mecánicos pudieron haber provocado esta tragedia.

Bomberos y Protección Civil se hicieron presentes en el sitio del suceso, además, no es la primera vez que acontecen accidentes de tránsito en este sitio, ya otras personas han muerto en este lugar.