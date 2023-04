En nota de prensa la Federación Venezolana de Maestros del estado Bolívar denunció que «la Zona Educativa impone actas acosadoras que obliga a firmar al docente para que cumpla su jornada laboral completa, olvidando que éstos, también, son padres y madres de familia que necesitan de alguna manera llevar el sustento a sus hijos», Lina Maradei.

Maradei presidenta del magisterio, señaló: «las pretensiones del patrono son casi imposibles para cualquier docente, ya que no pueden dejar a sus hijos sin alimento, sin transporte, vestido, para salir a cumplir una jornada laboral completa».

Asimismo expresó la docente jubilada: «le recuerdo a la Zona Educativa del estado Bolívar que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente establece que los padres deben garantizar a sus hijos, alimento, vestido, transporte, techo, lo que los maestros no pueden cumplir producto del miserable sueldo que este gobierno le impone al magisterio».

Destacó además «las contradicciones de un gobierno que impone, acosa y amedrenta a los docentes. Mientras la Ministra de Educación Yelitze Santaella, conmina a los docentes a rebuscarse con otros emprendimientos porque ese despacho no tiene recursos para cubrir aumentos de los docentes, la Zona Educativa obliga a firmar actas para que cumplan su jornada laboral completa, cuando saben que la miseria rinda alrededor del magisterio».

Maradei enfatizó «el único que vulnera y viola los derechos de los niños, niñas y adolescentes es el Estado-patrono-gobierno, que se niega a cumplir con los artículos constitucionales 91 y 104, que establecen la obligación de tienen de fijar un salario conforme al valor de la canasta básica familiar, que de pasó hace días acarició los 850 dólares».

Asimismo, recordó la obligación del gobierno de garantizar una vida conforme a su elevada misión, la cual es contrario, ya que el magisterio vive casi en la indigencia, producto de la inducida situación que el gobierno mantiene el gobierno en contra de los trabajadores.

Exhortó al gobierno a suspender la ejecución de esas actas acosadoras levantadas sin ningún tipo de fundamentación, en las cuales se hace uso del derecho a los alumnos violentando el derecho de los docentes.

Subrayó que es propicio el momento para recordar que hay sentencias del Tribunal Supremo, reiteradas, que señala que no se puede sacrificar ningún derecho invocando otro derecho. Los derechos no tienen jerarquías. No se debe invocar el interés superior del niño por encima de los derechos de los docentes.

La dirigente recordó que de acuerdo a la Carta Magna el gobierno tiene la obligación de darle al magisterio lo que pide. No estamos pidiendo por antojo, estamos exigiendo se cumpla la Constitución, en ese sentido, afirmó que seguirán sin miedo en la calle, y dando asesorías a los docentes que se han visto afectados por actas acosadoras y procedimientos amedrentadores dentro de las actividades que llevan adelante por mejores condiciones labores y salarios justos.