La reconocida actriz venezolana Gaby Spanic, mundialmente famosa por su protagónico en la telenovela La Usurpadora, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras protagonizar un tenso incidente con las autoridades mexicanas.

Tras su regreso de Estados Unidos, las autoridades aduanales de un aeropuerto de la Ciudad de México retuvieron a la intérprete, transformando un trámite rutinario en un conflicto legal de gravedad que hoy mantiene una orden de aprehensión vigente en su contra.

El origen de la discordia: cigarrillos de hierbas

De acuerdo con los reportes de la cadena Univisión, los agentes aduanales señalaron a la artista por el presunto intento de ingresar sustancias ilícitas en su equipaje.

Gaby Spanic, por su parte, ha rechazado de forma categórica estas acusaciones, asegurando que se trata de un «malentendido que se salió de control».

Según su testimonio, el conflicto se originó por la presencia de cigarrillos de hierbas que, según afirma la actriz, no contienen nicotina ni ningún tipo de estupefaciente prohibido por la ley.

Redes sociales y estigma

La intérprete sostiene que la actitud de las autoridades estuvo influenciada por una reciente transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram, donde se le veía consumiendo dicho producto.

Spanic denunció que, tras este antecedente digital, los agentes no solo la calificaron de «drogadicta», sino que procedieron a formalizar la orden de detención bajo cargos de supuesto tráfico de estupefacientes.

Aunado a esto, se reportó una disputa económica, ya que se le exigió el pago de aproximadamente 600 dólares en impuestos por dos paquetes de estos cigarrillos, una cifra que la actriz consideró desproporcionada.

Una denuncia de persecución

Visiblemente afectada, Gaby Spanic sugirió que este episodio forma parte de una campaña sistemática para dañar su reputación.

«Me querían meter presa para humillarme… hay un loco detrás de mí», declaró, insinuando que terceros podrían estar manipulando la situación.

Aunque la actriz optó por abandonar la mercancía en el aeropuerto para intentar zanjar el problema, el proceso legal sigue su curso. Se espera que en los próximos días su equipo legal brinde detalles sobre la estrategia para desestimar los cargos.