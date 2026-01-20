Brooklyn Peltz Beckham, el primogénito del célebre matrimonio conformado por David y Victoria Beckham, ha desatado una crisis mediática sin precedentes al publicar un severo descargo en sus redes sociales.

A través de un mensaje dirigido a sus más de 16 millones de seguidores en Instagram, el joven de 26 años acusó formalmente a sus padres de intentar «arruinar» su relación con su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz, con quien contrajo matrimonio en 2022.

En sus declaraciones, Brooklyn enfatizó que esta situación no es reciente, sino que se remonta a los meses previos a su enlace matrimonial, explica El Nacional.

«Mis padres han intentado sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda y no han parado», escribió el joven, quien además aseguró que ha decidido dejar de ser controlado y defender su autonomía por primera vez en su vida.

El conflicto del vestido y la exclusión social

Entre los detalles más reveladores de la nota publicada por Brooklyn, destaca el conflicto en torno al vestido de novia de Nicola.

Según el relato del joven, su madre, Victoria Beckham, canceló la confección de la prenda en el último momento, a pesar de que la novia estaba muy ilusionada con lucir una creación de la diseñadora.

Este incidente obligó a Peltz a buscar una alternativa de urgencia, marcando el inicio de una relación tensa entre suegra y nuera.

Asimismo, Brooklyn señaló que la falta de respeto hacia su esposa ha sido una constante. Un ejemplo reciente de este distanciamiento ocurrió en mayo, cuando Nicola faltó a la fiesta por los 50 años de David Beckham. El joven afirma que sus padres no invitaron a su esposa, una decisión que profundizó la herida entre los miembros del clan.

La marca Beckham bajo cuestionamiento

El hijo mayor del excapitán de la selección inglesa no escatimó en críticas hacia el estilo de vida y los valores de sus progenitores. Denunció que para David y Victoria, la promoción pública y los acuerdos comerciales parecen estar por encima de los vínculos afectivos.

«La marca Beckham está por encima de todo», sentenció, sugiriendo que el interés por mantener una imagen impecable ha desplazado la importancia de la unidad familiar real.

Finalmente, el joven modelo y fotógrafo cerró su mensaje descartando cualquier posibilidad de acercamiento en el futuro cercano.

Al afirmar que «no quiere reconciliarse», Brooklyn pone fin a meses de especulaciones y establece una postura firme en favor de su nueva vida junto a la familia Peltz, alejándose definitivamente del legado de sus padres.