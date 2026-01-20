Oswaldo Vizcarrondo oficializado como el DT de la Vinotinto

Un «Dream Team» en el banquillo

Para su primera experiencia en los banquillos de la absoluta, la FVF rodeó al exdefensor de un cuerpo técnico de alto nivel y con experiencia internacional.

Como primer asistente, ‘Vizca’ contará con el brasileño Cleber Xavier, quien durante casi dos décadas fue la mano derecha de su connacional, el entrenador Tité.

También estará el uruguayo Óscar Ortega como preparador físico. El ‘Profe’ trabajó por más de diez años con el argentino Diego ‘Cholo’ Simeone en el Atlético de Madrid

Por último, el colombiano Mario Marín como el preparador de porteros, quien cuenta con una vasta experiencia mundialista con México y la selección colombiana.

Giménez aclaró que el resto del staff se estará anunciando en los próximos días.

En sus primeras declaraciones como técnico de la absoluta, Vizcarrondo fue enfático en que el torneo local será el protagonista.

«Buscaremos una comunicación fluida con los clubes de la Liga FUTVE para realizar microciclos y módulos de trabajo sin que afecte a los equipos», dijo.

Asimismo, apuntó que «quiero unificar, no lo contrario. Queremos darle vitrina y prestigio al jugador local», al mismo tiempo, confirmó que iniciará conversaciones de inmediato con los referentes de la selección para conocer su disposición de cara a los próximos desafíos competitivos.

En cuanto a las categorías juveniles, Jhonny Ferreira y Juan Domingo Tolisano se harán cargo de la Vinotinto Sub 17 y 20, respectivamente.