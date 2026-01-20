32 C
Ciudad Guayana
martes, 20 enero, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Inicio Deportes Fútbol Oswaldo Vizcarrondo oficializado como el DT de la Vinotinto

Oswaldo Vizcarrondo oficializado como el DT de la Vinotinto

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha oficializado al exjugador como el seleccionado nacional junto a un cuerpo técnico de élite mundial con un enfoque integrador del talento local

Por
Alvis Cristina Herrera
-
16
Oswaldo Vizcarrondo
Oswaldo Vizcarrondo durante su presentación como DT de la Vinotinto Absoluta. Captura: FVF
 

Un líder que vuelve a casa

«Logramos tomar la decisión correcta, no improvisada, no apresurada y ni impuesta», afirmó Giménez durante la rueda de prensa de presentación.

El directivo destacó que la elección de Vizcarrondo responde a una necesidad de liderazgo genuino.

«Nuestro director técnico es nuestro referente, nuestro ídolo. Es una persona que creció en el fútbol venezolano y defendió esta camiseta con honor», dijo.

Por su parte, Vizcarrondo asumió el reto con la sobriedad que lo caracterizó como jugador.

«Yo salí de aquí, me formé acá. Desde la Sub-15 tuve este escudo en mi pecho. Ese agregado me permitirá transmitir la idiosincrasia y los valores de querer nuestra camiseta», señaló el estratega.

Un «Dream Team» en el banquillo

Para su primera experiencia en los banquillos de la absoluta, la FVF rodeó al exdefensor de un cuerpo técnico de alto nivel y con experiencia internacional.

Como primer asistente, ‘Vizca’ contará con el brasileño Cleber Xavier, quien durante casi dos décadas fue la mano derecha de su connacional, el entrenador Tité.

También estará el uruguayo Óscar Ortega como preparador físico. El ‘Profe’ trabajó por más de diez años con el argentino Diego ‘Cholo’ Simeone en el Atlético de Madrid

Por último, el colombiano Mario Marín como el preparador de porteros, quien cuenta con una vasta experiencia mundialista con México y la selección colombiana.

Giménez aclaró que el resto del staff se estará anunciando en los próximos días.

En sus primeras declaraciones como técnico de la absoluta, Vizcarrondo fue enfático en que el torneo local será el protagonista.

«Buscaremos una comunicación fluida con los clubes de la Liga FUTVE para realizar microciclos y módulos de trabajo sin que afecte a los equipos», dijo.

Asimismo, apuntó que «quiero unificar, no lo contrario. Queremos darle vitrina y prestigio al jugador local», al mismo tiempo, confirmó que iniciará conversaciones de inmediato con los referentes de la selección para conocer su disposición de cara a los próximos desafíos competitivos.

En cuanto a las categorías juveniles, Jhonny Ferreira y Juan Domingo Tolisano se harán cargo de la Vinotinto Sub 17 y 20, respectivamente.

¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!

Facebook X Instagram WhatsApp Telegram Google Play Store

 

ARTÍCULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR

Nueva Prensa
Medio de Comunicación Digital Independiente con más de 24 años de trayectoria
Facebook Instagram Twitter Youtube
- Editorial RG C. A. - RIF J-30111338-1 - Todos los Derechos Reservados - Creado y Mantenido por Corporación A2   DMCA.com Protection Status
Teléfono: +58 286 6000600
Enable Notifications OK No thanks