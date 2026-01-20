Oswaldo Vizcarrondo oficializado como el DT de la Vinotinto

El fútbol nacional cerró un ciclo de incertidumbre para abrir con uno de «pertenencia e identidad» con la presentación de Oswaldo Vizcarrondo como el director técnico de la selección absoluta de Venezuela.
El anuncio, realizado por el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) Jorge Giménez, no fue descrito como un simple cambio sino como el lanzamiento de un «proyecto a largo plazo», que buscará conectar las bases del fútbol loca con la máxima exigencia internacional.
Un líder que vuelve a casa
«Logramos tomar la decisión correcta, no improvisada, no apresurada y ni impuesta», afirmó Giménez durante la rueda de prensa de presentación.
El directivo destacó que la elección de Vizcarrondo responde a una necesidad de liderazgo genuino.
«Nuestro director técnico es nuestro referente, nuestro ídolo. Es una persona que creció en el fútbol venezolano y defendió esta camiseta con honor», dijo.
Por su parte, Vizcarrondo asumió el reto con la sobriedad que lo caracterizó como jugador.
«Yo salí de aquí, me formé acá. Desde la Sub-15 tuve este escudo en mi pecho. Ese agregado me permitirá transmitir la idiosincrasia y los valores de querer nuestra camiseta», señaló el estratega.
Un «Dream Team» en el banquillo
Para su primera experiencia en los banquillos de la absoluta, la FVF rodeó al exdefensor de un cuerpo técnico de alto nivel y con experiencia internacional.
Como primer asistente, ‘Vizca’ contará con el brasileño Cleber Xavier, quien durante casi dos décadas fue la mano derecha de su connacional, el entrenador Tité.
También estará el uruguayo Óscar Ortega como preparador físico. El ‘Profe’ trabajó por más de diez años con el argentino Diego ‘Cholo’ Simeone en el Atlético de Madrid
Por último, el colombiano Mario Marín como el preparador de porteros, quien cuenta con una vasta experiencia mundialista con México y la selección colombiana.
Giménez aclaró que el resto del staff se estará anunciando en los próximos días.
En sus primeras declaraciones como técnico de la absoluta, Vizcarrondo fue enfático en que el torneo local será el protagonista.
«Buscaremos una comunicación fluida con los clubes de la Liga FUTVE para realizar microciclos y módulos de trabajo sin que afecte a los equipos», dijo.
Asimismo, apuntó que «quiero unificar, no lo contrario. Queremos darle vitrina y prestigio al jugador local», al mismo tiempo, confirmó que iniciará conversaciones de inmediato con los referentes de la selección para conocer su disposición de cara a los próximos desafíos competitivos.
En cuanto a las categorías juveniles, Jhonny Ferreira y Juan Domingo Tolisano se harán cargo de la Vinotinto Sub 17 y 20, respectivamente.