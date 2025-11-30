Miss Venezuela 2025 celebrará su gala final el 4 de diciembre a las 8:00 pm en el Centro Comercial Líder de Caracas. La competencia ya ha reducido a 22 candidatas a 12 semifinalistas en la fase preliminar, cuyos nombres se revelarán en la noche final.

Los encargados de presentar la ceremonia son Maite Delgado y José Andrés Padrón y contará con un espectáculo musical que incluye un homenaje al merenguero Rubby Pérez y actuaciones de artistas como Jeeiph y Manira.

Además de aportes coreográficos de Camerino Company y el ballet de Venevisión.

El evento busca coronar a la sucesora de Stephany Abasali y elegir a la próxima representante de Venezuela en el Miss Universo 2026.

El jurado está compuesto por exreinas de belleza y personalidades reconocidas. Aunque la ganadora competirá en Miss Universo, la organización también ha definido otros títulos Valeria Di Martino será Miss Venezuela Internacional, Mística Núñez representará al país en Miss Mundo 2026 y Silvia Maestre competirá en Miss Supranacional.

Las candidatas más mencionadas para la final son Clara Vegas (Miranda), Gabriela de La Cruz (Yaracuy), María Laura Evangelista (Amazonas), Gabriela Villegas (Monagas) y Milena Soto (Mérida).

La temporada de la belleza terminará con la «Noche de las Triunfadoras» el 6 de diciembre.