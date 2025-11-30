El presidente colombiano Gustavo Petro cuestionó a su homólogo estadounidense Donald Trump sobre la base legal en derecho internacional para declarar cerrado el espacio aéreo venezolano, argumentando que viola la soberanía nacional del país suramericano.​​

Petro, en su rol como mandatario de Colombia y presidente pro tempore de la CELAC, publicó en X: «¿Bajo qué norma del derecho internacional un presidente puede cerrar el espacio aéreo de otra nación?».

Esto responde al mensaje de Trump en Truth Social, donde advirtió a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas que el espacio aéreo venezolano «permanecerá cerrado en su totalidad», sin detallar circunstancias.​

Petro enfatizó al mundo que «un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero», ya que ello eliminaría los conceptos de soberanía y derecho internacional.

El aviso de Trump se enmarca en tensiones crecientes, con aerolíneas como Iberia, Avianca y otras suspendiendo vuelos por alertas de la FAA sobre actividad militar en la zona hasta febrero de 2026.