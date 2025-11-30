El presidente colombiano Gustavo Petro cuestionó a su homólogo estadounidense Donald Trump sobre la base legal en derecho internacional para declarar cerrado el espacio aéreo venezolano, argumentando que viola la soberanía nacional del país suramericano.
Petro, en su rol como mandatario de Colombia y presidente pro tempore de la CELAC, publicó en X: «¿Bajo qué norma del derecho internacional un presidente puede cerrar el espacio aéreo de otra nación?».
Esto responde al mensaje de Trump en Truth Social, donde advirtió a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas que el espacio aéreo venezolano «permanecerá cerrado en su totalidad», sin detallar circunstancias.
Petro enfatizó al mundo que «un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero», ya que ello eliminaría los conceptos de soberanía y derecho internacional.
El aviso de Trump se enmarca en tensiones crecientes, con aerolíneas como Iberia, Avianca y otras suspendiendo vuelos por alertas de la FAA sobre actividad militar en la zona hasta febrero de 2026.
