Las lluvias intensas que han azotado Indonesia, Tailandia y Sri Lanka provocan hasta este domingo al menos 790 muertos y cientos de desaparecidos en la región. Los equipos de emergencia continúan con las operaciones de rescate y evaluación del daño en comunidades aisladas por carreteras colapsadas y servicios interrumpidos.

Indonesia es el país más golpeado, con más de 435 fallecidos y más de 400 desaparecidos en provincias de Sumatra, afectadas por crecidas repentinas y deslizamientos que han devastado aldeas y destruido infraestructuras claves. Más de 213.000 personas han sido desplazadas y el acceso terrestre sigue bloqueado, obligando al uso de helicópteros y aviones para llevar suministros y equipos de comunicación satelital.

En el sur de Tailandia, 162 muertos y múltiples provincias anegadas han obligado a declarar estado de emergencia, movilizando al ejército y equipos de rescate para evacuar y restablecer vías. Millones sufren cortes en servicios básicos y daños en viviendas.

Sri Lanka enfrenta una emergencia nacional con 193 muertos y 228 desaparecidos tras lluvias extremas que han desplazado a unas 150.000 personas. La Fuerza Aérea realiza rescates en zonas inaccesibles y se evalúa la amenaza de rotura de represas.

La ayuda internacional se suma a los esfuerzos regionales, con Japón enviando equipos y compañías como Starlink ofreciendo conectividad satelital gratuita para facilitar comunicaciones en zonas devastadas, cuyo restablecimiento es urgente ante el riesgo continuo que representan las lluvias y deslizamientos prolongados.