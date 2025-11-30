Un grupo de 132 delegaciones internacionales llegó a Puerto Cabello, estado Carabobo, para participar en la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (FITVEN 2025).

El Ministerio de Turismo (Mintur), destacó la importancia de esta convocatoria que consolida las políticas del Gobierno en este sector, como uno de los principales motores económicos del país.

Las delegaciones de alto nivel de África, América y Asia, junto con Europa, representan «un testimonio directo del liderazgo resiliente y las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro. Pese a las sanciones ilegales y la guerra mediática desatada por el gobierno de Estados Unidos (EEUU)», refirió el organismo.

El ente rector en materia turística señaló que «la visión estratégica del jefe de Estado logró afianzar e incrementar las relaciones comerciales y de intercambio de experiencias, posicionando al territorio como un destino de inversión seguro y confiable».

También resaltó que, el éxito de esta nueva edición de la FITVEN demuestra el fracaso de los intentos fallidos de aislamiento y reafirma la soberanía del país.

«La presencia de estas delegaciones se traduce directamente en oportunidades concretas para la inversión, intercambio cultural y turismo receptivo. Este flujo de cooperación dinamiza la economía nacional, impulsando al sector turismo como un poderoso motor de crecimiento no petrolero», añadió Mintur.