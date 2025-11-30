Venezuela envió a Cuba un buque con 7.110 toneladas de materiales de construcción e insumos para Cuba, como parte del esfuerzo conjunto de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), para brindar apoyo en la recuperación de la isla tras el paso del huracán Melissa.

La información la dio a conocer el viceministro para América Latina y secretario ejecutivo del ALBA, Rander Peña, quien enfatizó «estamos en el puerto de La Guaira, en nombre del presidente Nicolás Maduro, para seguir llevando soluciones a Cuba y en esta oportunidad el barco del Alba sale con más de 7.110 toneladas de insumos y materiales de construcción, 76 contenedores de alimentos, cinco retroexcavadoras y otros recursos» destinados a la rehabilitación de vialidad, viviendas y servicios esenciales en las zonas más afectadas.

«Debe saber el pueblo santiaguero y cada uno de los hermanos cubanos que Venezuela y los países del ALBA están juntos para lograr la restitución de todas las condiciones y que vuelvan a la normalidad», dijo Peña.

Venezuela y los países del Alba «estamos juntos para lograr la restitución y la normalidad del pueblo de Cuba, en este sentido, debo destacar que los presidentes de Venezuela y Cuba se mantienen en contacto permanente».

Asimismo, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, mantiene contacto permanente con los expertos venezolanos desplegados en la isla, quienes también colaboran en la restitución del tendido eléctrico.

En los envíos se incluyen distintos tipos de soluciones: alimentos, medicamentos, juguetes, ventanas y materiales para la reconstrucción de viviendas e infraestructura vial, «eso es lo que hace el hermano pueblo de Venezuela por el hermano pueblo de Cuba».