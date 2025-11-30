Las exportaciones petroleras venezolanas hacia Estados Unidos alcanzaron en septiembre un total de 102.000 barriles diarios (bpd), un alza de 162% en contraste con agosto y encadenan su segundo mes de fuerte alza, de acuerdo con las cifras de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés).

La recuperación de los envíos ocurre tras la nueva autorización concedida por la administración estadounidense a la petrolera Chevron, luego de una suspensión que llevó casi a cero el comercio de hidrocarburos hacia suelo norteamericano.

Además, también se produce en medio de las fuertes tensiones entre los gobiernos de ambos países por la presencia militar en el Caribe ordenada por el presidente Donald Trump.

En promedio, en los nueve primeros meses de 2025, Venezuela ha vendido a EEUU 147.500 bpd por mes de petróleo y productos, lo que representa una caída de 31 % en comparación con el mismo lapso de 2024.

Al separar por tipo de exportación se aprecia que el promedio mensual de crudo hasta septiembre se ubica en 141.000 bpd, un descenso de 33 % en el periodo, mientras la media mensual de productos es de 9.200 bpd, un alza de 84 % en comparación con el mismo lapso del año pasado.

Es importante destacar que, entre julio y septiembre, Venezuela dejó de exportar derivados al país norteamericano.

Por otro lado, las cifras también muestran las refinerías a las que fue el crudo venezolano en septiembre. Así, se puede observar que a Chalmette Refining fueron 11.000 bpd, a Chevron Pascagoula 28.000 bpd, a Phillips 66 un total de 16.000 bpd, a Premcor Refining Group 9.000 bpd, a Valero New Orleans 17.000 bpd, y a Valero Refining Texas 20.000 bpd.

Cambios en el ranking

En septiembre, Venezuela siguió escalando posiciones en el ranking de los mayores proveedores de crudo y derivados de Estados Unidos, y se ubicó en el puesto 13, desde el 19 que ocupaba en agosto.

El podio del noveno mes del año quedó de la siguiente manera: Canadá (4.615.000 bpd), México (570.000 bpd) y Arabia Saudita (339.000 bpd).

En total, Estados Unidos importó en septiembre 8.330.000 bpd una caída de 1,7 % en comparación con el mes previo.

Desde la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) llegaron a esa nación 1.316.000 bpd (equivalente a 16 % del total).