El actor, director y productor de cine George Clooney recibirá en 2026 el Premio Chaplin, que entrega la organización neoyorquina Film at Lincoln Center (FLC), en reconocimiento a una trayectoria excelente en el séptimo arte.

La organización, que entrega el premio en una gala benéfica para financiar proyectos como el Festival de Cine de Nueva York, destacó en un comunicado la polifacética carrera de la estrella de Hollywood y su trabajo como activista por causas humanitarias.

«Desde sus actuaciones premiadas hasta su trabajo de productor sobresaliente pasando por su aclamada dirección, George lleva una mezcla distintiva de inteligencia, artesanía y conciencia social a todo lo que hace», dijo el presidente de FLC, Daniel Battsek.

Lo más reciente de George Clooney

Entre sus créditos más recientes, Clooney estrenó el filme ‘Jay Kelly’, que protagoniza bajo la batuta de Noah Baumbach, coprodujo la serie The Agency y lo nominaron a un premio Tony de teatro por su debut en Broadway con la obra ‘Good Night and Good Luck’.

El primer homenajeado con el Premio Chaplin fue el propio Charles Chaplin, en 1972, y el último ha sido Pedro Almodóvar, en 2025; otras figuras notables que lo han recibido son Robert De Niro, Meryl Streep, Susan Sarandon, Martin Scorsese o Elizabeth Taylor.

Clooney, recordado por sus papeles en taquillazos como ‘O Brother Where Art Thou’, ‘Up in the Air’ o la trilogía ‘Oceans’, y por su participación en otros como ‘Argo’ o ‘The ides of march’, ha ganado dos Oscar y ha sido nominado en seis categorías diferentes del galardón.

Además, su activismo, que le ha llevado a producir documentales e intervenir en el Consejo de Seguridad de la ONU, le ha merecido la designación como Mensajero de la Paz de la organización y otros premios como el Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award.