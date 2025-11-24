La IV Edición de la Liga Oriental de Voleibol Máster 50 llegó a su final por este año 2025, este fin de semana los días 21 y 22 de Noviembre en la cancha de la Unidad Parroquia Simón Bolívar de San Félix.

Allí la comunidad llenó las gradas del recinto deportivo, donde los cuatro equipos dieron los mejor de sí desde el viernes, lo que fue ese día un Round Robin, dejando listo el escenario para el día sábado donde disputaron el tercer lugar y cuarto saliendo airosos Las Parcelas por el tercer lugar y Máster Bolívar los Muñecotes cuarto lugar, dejando la gran gala de la final a los sextetos de Guerreros de Angostura y Santemakatu de Carúpano, este único representante del estado Sucre.

Estos conjuntos demostraron en cada parada su preparación tanto física, mental, con full entrenamientos y roses con otros equipos y sentido de pertenencia.

El primer tiempo quedó 25-15 a favor de Santemakatu, el segundo 25 a 22 a favor de Guerreros y el tercer set. 15 a 13 a favor de Santemakatu.

Los equipos quedaron así: Santemakatu de Carúpano Campeón, Guerreros de Angostura Subcampeón, Parcelas tercer lugar y Máster Bolívar «Los Muñecotes» cuarto lugar.

Cada punto fue muy disputado con mucha garra, y la adrenalina a millón con un público que aupó a sus favoritos entre gritos y aplausos y al ritmo del Calipso y el buen sonido y animación de los tocayos Carlos Salazar y Carlos Martínez.

El Comité Organizador dio las gracias extensivas a todo las personas e Instituciones, Fundaciones, Empresas Básicas, que colaboraron: CVG Fundeporte de la mano de su presidente Lic Jonás Millán y Wuilman Zapata; CVG La Voz de Guayana, CVG Briqueteras del Orinoco, CVG Bauxilum, CVG Ferrominera Orinoco, Imdecaroni, La Base de Misiones del sector de la Unidad, el Pana Enrique Penaca, y VEN 91.

Reconocimiento muy especial a la «Fundación Team Picúas» que con sus jugadores aportaron su granito de arena en la logística y animación.

El capitán del equipo carupanero Yoel Márquez, comentó sus impresiones de la final y felicitó a Guerreros “como un digno rival de admirar, ya que cada punto era muy reñido y disputado en una competencia como esta, gracias a Dios, hicimos los puntos finales dando este campeonato al pueblo de Carúpano…”

El equipo de Santemakatu un equipo nuevo, con jugadores que han tenido experiencia con capacidad de organización y competencia.

Y dieron muchas gracias al estado Bolívar por su acogida y al público en general, y ahora se les espera en tierras sucrenses, Dios mediante, ya el comité viene trabajando sobre esta primera parada para Febrero con los Carnavales Internacionales de Carúpano.

Por su parte Derlis Díaz «Arepa» integrante de este equipo detalló esta experiencia finalista, y congratuló a Guerreros “ya que es muy competitivo, con buenos jugadores, donde ambos equipos dieron el todo por el todo y gracias Dios salimos victoriosos gracias a nuestra preparación para ser campeón, a pesar de las adversidades y la falta del su libero que por compromisos laborales en Carúpano no pudo asistir, nos vemos Dios mediante en Carúpano…”

La invitación quedó ahora para el cuadrangular final del Máster 40 acá en Puerto Ordaz, los días 19 y 20 de Diciembre, Dios mediante faltando la cancha por definir, y en otra entrega se les dará más información.

La organización del evento agradeció la labor de los árbitros Juliette Marcano, Paul Medrano y Marlon Abreu, y los jueces William Mata y Javier Sierra.