Los Globos de Oro 2026 ya dieron a conocer sus nominaciones y lo hicieron con una novedad que marca un precedente: por primera vez se reconocerá al mejor podcast del año, una categoría que refleja la expansión de la industria del audio y que, sin duda, entusiasma a su creciente comunidad de seguidores.

Como es tradición, las categorías siguen divididas entre drama y musical/comedia, una distinción que siempre genera debates entre los aficionados y expertos.

La ceremonia se realizará el 11 de enero de 2026, con la comediante Nikki Glaser como anfitriona, informa CNN en Español.

“One Battle After Another”, la favorita del año

Entre los títulos más comentados destaca “One Battle After Another”, considerada por los expertos como la principal contendiente del año.

La película, protagonizada por un Leonardo DiCaprio más desenfadado y carismático, presenta a un revolucionario atrapado en intrigas políticas y rodeado de mujeres poderosas, complicadas y fascinantes.

El filme continúa en streaming, aunque regresará a salas IMAX el 11 de diciembre por una semana, con entradas casi agotadas.

El alma desgarradora de “Sentimental Value”

Otro de los grandes momentos de las nominaciones lo protagoniza “Sentimental Value”, la cinta de Joachim Trier que explora la relación fracturada entre una actriz extremadamente ansiosa y su padre, un director de cine emocionalmente ausente.

Renate Reinsve deslumbra en el papel principal, acompañada por una sorprendente Elle Fanning, quien da vida a una actriz estadounidense llevada al límite de sus capacidades.

El regreso de “Sinners” y la fuerza de “Hamnet”

A pesar de haberse estrenado en abril, “Sinners” logró mantenerse en la memoria de los votantes. La mezcla entre horror sobrenatural y crítica social propuesta por Ryan Coogler consolidó su éxito tanto en taquilla como en conversación cultural.

En contraste, “Hamnet” y “Wicked: For Good” representan extremos opuestos del cine del año, pero ambas producciones cosecharon importantes nominaciones.

Animación, cine internacional y una banda sonora inolvidable

El éxito familiar “KPop Demon Hunters”, que arrasó en Netflix en junio, se posiciona fuerte entre las películas animadas.

En la categoría de cine en idioma extranjero destacan títulos como “It Was Just An Accident” y “The Secret Agent”, mientras que compositores como Max Richter, Hans Zimmer y Alexandre Desplat lideran las menciones musicales.

Televisión: tensión, distopías y elogios para “Severance”

Las series dramáticas más estresantes y comentadas del año también dijeron presente. “Severance”, el inquietante retrato de las dinámicas laborales modernas, obtuvo múltiples nominaciones, al igual que “Adolescence”, la producción de Netflix centrada en un adolescente acusado de asesinato.

Producciones como “Pluribus”, “The Last of Us” y “The Pitt” también destacaron en un panorama televisivo marcado por el suspenso, el caos y la crítica social.

La nueva era del podcasting en los Globos

La incorporación de la categoría Mejor Podcast —con nominados como Smartless, The Mel Robbins Podcast y Call Her Daddy— refleja el crecimiento de un formato que ya forma parte del consumo cultural cotidiano.

Cuenta regresiva para los premios

Los nombres nominados fueron anunciados el lunes 8 de diciembre de 2025, desde las 8:00 a. m. ET.

Finalmente, ahora solo queda esperar a enero para descubrir cuáles producciones se alzarán con los galardones en una edición que ya promete ser una de las más diversas y comentadas de los últimos años.