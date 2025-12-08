Un hermoso encuentro de corales infantiles de Ciudad Guayana se llevó a cabo para dar inicio a las festividades navideñas. Buscadores de Libros organizó la actividad en las instalaciones de Nueva Prensa Digital, creando un espacio de esparcimiento cultural y comunitario que celebra el talento juvenil de la región.

Los asistentes pudieron disfrutar de emotivas presentaciones que llenaron el ambiente de espíritu decembrino y alegría, marcando el comienzo de la temporada decembrina en la ciudad.

Instituciones educativas muestran su talento coral

Diversas instituciones educativas de la ciudad participaron en el evento, mostrando el resultado del esfuerzo y dedicación de los jóvenes talentos y sus directores. Entre los grupos corales que se presentaron se encontraban los talentosos niños y jóvenes del Colegio Monte Carmelo, quienes fueron dirigidos por Richard Bolívar y María Carvajal.

También se presentó el coro del Colegio Jesús Obrero, bajo la dirección de Bethania Pino. Cada grupo exhibió su repertorio con entusiasmo, con los niños luciendo atuendos festivos como gorros de Santa Claus, bufandas y vestuarios acordes a la temporada.

Directores y colegios de la ciudad participaron

Continuando con la celebración musical, el público disfrutó de la participación del Coro Infantil del Colegio Marie Curie, cuya dirección estuvo a cargo de Alexis Chauvez. Asimismo, se presentó el Coro Infantil del Colegio Loyola Gumilla, dirigido por David Bastardo.

Asimismo, las presentaciones de estos jóvenes artistas demostraron la riqueza del programa de formación musical de los colegios de Ciudad Guayana. El evento no solo permitió a los niños mostrar su arte, sino que también fomentó lazos de comunidad y celebró la cultura a través de la música navideña.

Reconocimiento especial a Irma Conchita Iorio y Voces Blancas Canticum Merú

Un momento destacado de la jornada fue la presentación a cargo de Irma Conchita Iorio, directora del coro Voces Blancas Canticum Merú, y sus cantantes. La actividad fue posible gracias a la colaboración y apoyo de la propia Irma Conchita Iorio, a quien los organizadores y participantes expresaron su profundo agradecimiento por brindar este compartir e impulsar la realización del evento para iniciar las festividades navideñas.

Por supuesto, la iniciativa de Buscadores de Libros de promover este tipo de encuentros culturales es fundamental para fomentar la formación artística en los niños y adolescentes de la región, consolidándose como una hermosa tradición para la bienvenida de la Navidad.