Las autoridades venezolanas mataron a tres hombres que identificaron como integrantes de la banda delictiva ‘Tren del Llano’, en un operativo conjunto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cuerpos policiales, informó el Ministerio de Interior, que aseguró que este grupo está «extinto».

En Telegram, la cartera de Estado precisó que el operativo se realizó en las montañas del Parque Nacional Aguaro Guariquito, en el estado Guárico, donde «neutralizaron» a Octavio José Rojas Martínez, alias de ‘El fiebre’; Johan Manuel Canache, ‘El Canache’; y Raúl José Ruiz Ortega, apodado ‘El bebé’.

«Estas personas, vinculadas a actividades del narcotráfico y sectores desestabilizadores dentro y fuera del país, los intervilnieron egalmente tras hacer armas contra las comisiones y enfrentarse a la fuerza pública», aseguró el Ministerio de Interior.

Asimismo, indicó que incautaron tres fusiles y 104 cartuchos que, señaló, que los «utilizaron para intentar resistir la acción de las autoridades».