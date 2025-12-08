Los elencos de Semillero, Lyon, Colinas y Huracán se clasificaron para la ronda semifinal del campeonato de fútbol de la Liga Súper Máster Unión, que se juega en honor al ex árbitro profesional Alberto ‘Lámpara’ Figuera, tras la intensa fecha de cuartos de final disputada en la cancha de la Urbanización Las Mercedes.

La mayúscula sorpresa corrió por cuenta del equipo de Semillero, que luego de perder hasta seis veces en la ronda eliminatoria, sacó credenciales futbolísticas para primero irse arriba en la pizarra con tanto de Deivis Padrino y luego soportar el asedio del rival hasta que llegó el empate por parte de Rodrigo ‘Russo’ Caldera que llevó el encuentro a la definición de los tiros penales.

Allí, la fiesta de la ruleta rusa se hizo presente en una tanda en la que se dispararon hasta 24 penales para dar con el ganador de la llave “A” de los cuartos de final.

Arrancó Millonarios de la mano de Giovanni Lereico quien marcó a la izquierda del portero contrario para el 1-0, antes que empatara con un lanzamiento al ángulo superior izquierdo, Hernán Díaz.

Siguió el ‘millonario’ Gerardo José López para que el arquero Felipe Urbaneja comenzara a convertirse en héroe de su equipo, al detener literalmente en el ángulo inferior derecho, el gran tiro lanzado por López.

Mario Lezama siguió en la ruta de los penales, y lo botó a la derecha al patear rastrero por ese costado alejado del poste.

Millonarios continuó con Dannys Medrano quien botó su tiro a la izquierda por alto y cerró la cuenta de los primeros tres penales por lado, Carlos Betancourt marcando de buena manera con clase y categoría.

El cuarto penal de Millonarios, lo vino a patear Eduard Guzmán, al pegarle a la izquierda, debajo de manera efectiva e igualó nuevamente, el goleador Deivis Padrino, con tiro abajo a la derecha.

Siguió Hecduyn Figueroa por Millonarios marcando con disparo de gol abajo a la izquierda, mientras que Ulises Vaamonte lo pateó de frente al portero que no tuvo problemas para detener el lanzamiento.

Tocó el turno a Kervys Hernández, disparo que detuvo sensacionalmente el golero Felipe Urbaneja, para dejar la mesa servida para que Héctor Chacón viniera a consumir turno a su lanzamiento, y decretar con su gol (4-3) la eliminación a la ronda de semifinal del equipo, dejando por fuera al mejor equipo de la ronda eliminatoria, pero que pagó muy caro tal vez, la displicencia con la que pareció haberse observado a muchos de sus jugadores a la hora de enfrentar a un “supuesto rival débil” y que terminó siendo el protagonista de la hasta ahora, mayúscula sorpresa del campeonato, en esta instancia de cuartos de final, para gran alegría de los dirigidos por Germán Plata.

Luis Lyon y sus pupilos se metieron

La segunda instancia de los cuartos de final, correspondió al encuentro entre Lyon y Las Llaves que también se fue a la tanda de los penales tras una paridad a cero goles por lado.

Los pupilos de Luis Lyon, Lyon, terminaron ganando esa instancia, también 4 goles por 3, en medio de otra emotiva definición desde los 12 pasos.

Elio Jiménez por Lyon abrió la acción y pateó de zurda y lo botó, mientras que Jesse Hoepp marcó por Las Llavez con gol abajo a la derecha del portero.

Richard Márquez vino a patear por Lyon y de zurda marcó a la derecha y abajo, antes que por Las Llaves Gabriel Hernández no pudiera marcar ante la acción defensiva del portero rival.

Gustavo Martínez vino a patear y lo hizo de zurda a la derecha del portero que se lo detuvo, antes que Eduardo García pateara a la derecha botando el lanzamiento de manera rastrera por Las Llaves.

Siguió René Diamont y marcó con tiro rastrero a la izquierda del portero, y por Las Llaves vino Onelsy Urquía, cuyo disparo lo paró el portero Richard Guevara, otra de las figuras de estas instancias, para dejar la mesa servida para que Charlie Pedroza anotara a la izquierda del arquero.

«Kiñe» para seguir

El tercero clasificado a la ronda semifinal, llegó de la victoria de 1 x 0 de Colinas de Unare, que por intermedio de un gol de Erwin “Kiñe” Guerra, dejó en el camino a Dudelca, en medio de un partido bien cerrado, que hizo prevalecer la ley del ex.

Cerrando la fecha de cuartos, Huracán sacó coraje y garra para vencer a Unare por dos goles a uno, y ganarse con ello su pase a la ronda semifinal.

Los goles de Huracán fueron marcados por intermedio de Alexis Zamora jr y Jaime López, mientras que por Unare marcó Linis Herrera, en tanto de la honrilla.

Próxima fecha

Para el próxima tanda, se jugara la ronda de semifinales y la liguilla que se juega con los equipos eliminados.

Así las cosas, a primera hora (8:30 am) en la liguilla jugarán Atlético Guayana y Galácticos, mientras que las 10:30 jugarán la primera semifinal con el choque entre Semilleros y Huracán.

A las 12:30 pm llegará la segunda semifinal, con Lyon frente a Colinas, luego a las 2:30 pm se verán las caras nuevamente Villa Colombia ante Tigres.

Liguilla

8:30 a.m.: Guayana vs. Galacticos

1ra Semifinal

10:30 a.m.: Semilleros vs Huracán

2da Semifinal

12:30 p.m.: Lyon vs Colinas

Liguilla

2:30 p.m.: Villa Colombia vs Tigres