El siniestro ocurrió el día 9 de este mes en curso, en un inmueble de dos niveles ubicado en la calle Los Sueños, sector Inavi, Tronconal V, Barcelona, estado Anzoátegui que generó un saldo de 12 personas lesionadas, según confirmaron el gobernador de Anzoátegui, Luis Marcano, y la alcaldesa del municipio Simón Bolívar, Sugey Herrera, a través de sus cuentas en Instagram.

Todas las personas afectadas fueron trasladadas a centros de salud, donde se encuentran estables y recibiendo atención médica. La onda expansiva del siniestro causó daños en otras tres viviendas dentro de un radio de 100 metros, así como en varios vehículos estacionados cerca.

El gobernador Marcano señaló que los organismos de seguridad ciudadana ya acudieron al lugar para atender la emergencia y que se iniciaron las investigaciones para determinar la causa exacta, apuntando inicialmente a una posible fuga de gas.

Vecinos del sector reportaron haber escuchado un fuerte estruendo alrededor de las 5:30 de la mañana y, al salir de sus hogares, encontraron el edificio afectado en llamas. Las viviendas vecinas también sufrieron daños estructurales considerables, como se observa en fotografías y videos difundidos en redes sociales.

Equipos bomberiles y personal de Protección Civil trabajaron en la extinción del incendio y en la asistencia a los heridos. El director del Cuerpo de Bomberos de Anzoátegui, Jesús Varela, informó que desplegaron 38 funcionarios y contaron con puestos de comando y socorro, ambulancias, y un camión contra incendios.

La alcaldía de Simón Bolívar indicó que actualmente se encuentran evaluando los daños para posteriormente proceder con la remoción de escombros, además de orientar a los residentes sobre medidas de seguridad. La zona permanece acordonada y está restringido el paso vehicular.

Vecinos alertan que las tuberías del sector ya cumplieron su ciclo de vida útil y presentan desgaste y fugas, lo que podría haber sido la causa del accidente. Hacen un llamado a las autoridades para que realicen una revisión exhaustiva y eviten que ocurra una tragedia mayor.