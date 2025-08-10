Jen Pawol hizo historia este sábado en las Grandes Ligas al convertirse en la primera árbitra de un juego de la MLB.

Pawol fue ‘umpire’ este sábado en el primero de los juegos del doble duelo entre los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami.

Además de los dos partidos de este sábado, también arbitrará el juego del domingo que cerrará esta serie entre los Bravos y los Marlins.

“Este logro histórico en el béisbol es un reflejo del trabajo duro de Jen, su dedicación y su amor por este deporte”, aseguró Rob Manfred, comisionado de la MLB, cuando se anunció esta semana el debut de Pawol como árbitra de las Grandes Ligas.