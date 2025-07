La más reciente adición de los Blues, que pasó por la cantera del Fluminense, terminó con las esperanzas de los brasileños con increíbles goles en cada tiempo para dejar lista una final totalmente europea, frente a Real Madrid C.F. o Paris Saint-Germain.

El Chelsea fue merecido ganador, aunque hubo muy poco antes de que Joao Pedro produjera su primer momento de magia. Sucedió al minuto 18, después de que el exdelantero del Brighton y Pedro Neto robarán la posición en la mitad del campo y se lanzaran con velocidad al frente.

Thiago Silva pensó que había cortado el centro del primero, pero el despeje del exdefensor de los Blues cayó directamente a los pies de João Pedro en el ángulo del área. Un gol estaba lejos de ser inevitable, pero el brasileño produjo uno de los mejores del torneo con un disparo que se curvó alejándose del arquero Fábio hacia la escuadra más lejana.

Inicialmente, el Flu respondió positivamente al marcador en contra, y en dos ocasiones estuvieron cerca de volver al partido a medida que avanzaba la primera mitad. Primero, Hércules se abrió paso, punteó un disparo superando a Robert Sánchez solo para ver a Marc Cucurella correr hacia atrás para despejar apresuradamente sobre la línea de gol.

Luego, se les concedió un penalti por una mano de Trevoh Chalobah, pero tras la revisión del VAR, el árbitro concluyó que la mano del defensor había estado en una posición natural.

Sin embargo, la segunda parte le perteneció totalmente al Chelsea y sellaron su lugar en la final al minuto 56.

Cuando João Pedro produjo un gol que igualaba, si no superaba, su soberbio esfuerzo anterior, recortando a Ignacio y estrellando un magnífico disparo que entró por la parte inferior del larguero, con Fábio sin oportunidad de reaccionar.

Los Blues pudieron haber aumentado su cuenta, primero con un intento de Christopher Nkunku despejado en su camino a la escuadra inferior, luego con un disparo a la red lateral de Nicolas Jackson cuando un pase a Cole Palmer parecía la mejor opción.

Nada de eso les importará a Enzo Maresca y sus jugadores, quienes ahora están ante la posibilidad de convertirse en campeones del mundo el domingo.

Declaraciones de Joao Pedro, delantero del Chelsea

«Es una mezcla de emociones. Estoy feliz de anotar en dos ocasiones para el Chelsea, pero también un poco de tristeza por encontrarme con jugadores con los que compartí, también con el staff. Los jugadores que vienen de la academia vivieron un momento especial. Ver su tristeza es difícil porque sé que tienen sueños, así como fue mi sueño estar aquí. Pero tengo que hacer mi trabajo y gracias a Dios anoté dos goles hoy».

Enzo Maresca, director técnico del Chelsea: Un mensaje para la afición del Fluminense.

«Quiero ofrecer una disculpa. Sé que este torneo era muy importante para ellos, pero también lo es para nosotros. Es parte del fútbol. No resultó como hubieran querido. Voy a lamentarme, por un lado, desafortunadamente… Seguiré trabajando. No sabemos el futuro, espero volver algún día. No puedo controlar el futuro, pero los fans saben cuánto amo a Fluminense. Veo algunos partidos, no todos, porque es bastante tarde en Inglaterra».

«Es un gran logro. Ha sido una fantástica temporada, entre los cuatro mejores de la Premier League, Conference League y ahora la final de esta competencia. Estamos muy, muy felices. Vamos partido a partido. Finalmente, llegamos al último partido de la temporada y espero que podamos ganar el torneo».