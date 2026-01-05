El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia calificó este domingo la captura del presidente Nicolás Maduro por EE.UU. como «un paso importante pero no suficiente», exigiendo la liberación de todos los presos políticos para una «normalización real».

En un video en su cuenta de X, el candidato opositor ganador de las elecciones de julio 2024 según su sector, describió a los detenidos como «rehenes de un sistema de persecución» y pidió respetar la «voluntad mayoritaria» de los comicios.

Aunque reconoció «sentimientos encontrados», destacó: «Hoy quien usurpó el poder ya no está en el país y se enfrenta a la Justicia», abriendo un nuevo escenario, pero pendiente de tareas como la transición política.

Insistió en liberar a «civiles y militares secuestrados por pensar distinto o cumplir su deber constitucional» como inicio clave.

Previo a esto, González había anunciado estar listo para la «gran operación de reconstrucción» de Venezuela.

María Corina Machado reclamó que González ocupe Miraflores como presidente electo, respaldada por Panamá, Argentina, Ecuador y Emmanuel Macron.

No obstante, EE.UU. —que capturó a Maduro— interlocuta con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, asumida como presidenta interina tras orden del TSJ y FANB.

González defendió su legitimidad por «mandato popular» y millones que buscan paz, concluyendo con llamados a la unidad para «reconstruirse», sanar y exigir «verdad, justicia y reconciliación sin impunidad».

El sábado, fuerzas especiales de EE.UU., con apoyo naval en el Caribe, asaltaron el bunker de Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, trasladándolos a Nueva York.