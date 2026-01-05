Cientos de venezolanos tomaron las calles de Bogotá, Medellín y Cali por segundo día consecutivo este domingo para festejar la detención del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de EE.UU., aunque permanecen expectantes ante los anuncios de Donald Trump sobre una transición en Venezuela.

En la Plaza de Lourdes de Bogotá, manifestantes con banderas, gorras y camisetas venezolanas corearon el himno nacional, tocaron cornetas y desplegaron carteles como «Alza la voz Venezuela contra la dictadura desde Bogotá» y «Unidos es mejor». El sábado, Maduro, su esposa Cilia Flores y altos funcionarios fueron capturados en Caracas y trasladados a Nueva York para juicio por crímenes contra la humanidad.

Daniel Navarro, vocero de la plataforma opositora Comando con Venezuela, exigió a periodistas el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo, ganador de las controvertidas elecciones de 2024. «Esto no será inmediato; puede tomar semanas o meses en un proceso cambiante», advirtió Navarro.

Trump, en declaraciones el sábado, anunció que EE.UU. gobernará Venezuela temporalmente hasta una transición «segura y apropiada», sin detalles sobre duración. Prometió inversiones petroleras por «miles de millones» para reparar la infraestructura «en ruinas».

De los 7.7 millones de venezolanos emigrados en la última década por la crisis (datos OIM 2025), 2.8 millones residen en Colombia, donde estas concentraciones reflejan esperanza y cautela por el futuro post-Maduro.