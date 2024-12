Con la realización de siete encuentros, todos finales, este domingo 22 de diciembre se llevará a cabo la gran final de las acciones de la Liga menor de vóleibol del estado Bolívar, de acuerdo a la información dada a conocer por la Asociación de la disciplina.

En este sentido, bajo el eslogan «por Amor al Vóleibol», la Asociación de Voleibol del estado Bolívar, de la mano de su presidente Freddy Cedeño, ha invitado a la colectividad y todos los amantes de este bello deporte de la (Net Alta) a la gran final donde estarán las diferentes categorías.

La intensa agenda arrancará a partir de las nueve de la mañana, con el choque por la categoría masculino, entre Dragones y Guayana V.C., masculino U17 y cerrará a las 4:30 pm con el gran choque de Las Parcelas y La Liga Adventista de categoría U22 masculino.

Cronograma

Equipos Cat. Sexo Horario

Dragones vs Guayana V.C U17 Masculino 9:00 am

Chamo Voley vs Guayana V.C U15 Femenino 10:30 am

Chamo Voley vs por definir U17 Femenino 11:30 am

Evet vs Guayana V.C U19 Femenino 12:30 pm

Ohana vs V. Colombia U21 Femenino 1:30 pm

Parcelas vs L. Adventista U19 Masculino 3:30 pm

Parcelas vs L. Adventista U22 Masculino 4:30 pm

Disciplina en crecimiento

De acuerdo a los enunciados formulados por parte de la autoridad máxima de este deporte, Freddy Cedeño, tanto en femenino como en masculino, cerrarán con broche de oro este 2024, «un año lleno de muchas bendiciones y alegrías para el Voleibol en el estado Bolívar, donde logramos participar en todas las competencias programadas por la Federación Venezolana de Voleibol, y además 5 voleibolistas lograron ser parte de la selección de Venezuela, donde se obtuvo una destacada participación en los Juegos Juveniles Oriente 2024».

También acotó Cedeño que «seguimos avanzando en pro del renacer del voleibol venezolano, y desde la Junta Directiva, queremos agradecerles a la Fundación Cachamay, la Alcaldía de Caroní, y a todos los Clubes por el apoyo a este proyecto de masificación deportiva».

El dirigente resaltó que gracias a la Asociación de Voleibol del estado Bolívar, esta se encuentra desplegada «en la preparación de las diferentes selecciones por categorías con el objetivo firme de subir al podio en los diferentes campeonatos nacionales organizados por la Federación Venezolana de Voleibol en el 2025».

Cerró indicando que «la visión y consolidación y preparación, es captar el semillero que se viene formando a lo largo y ancho en los diferentes municipios, con el apoyo de los entrenadores, y colocar a Bolívar un estado potencia deportiva, tanto a nivel Regional, Nacional, e Internacional».