Abajo en el conteo, con dos strikes sin bolas, el guayanés Pedro Flores abrió la brecha final del título mundial que alcanzó la Selección Nacional de sóftbol de Venezuela en su categoría masculino, para derrotar por tres carreras a cero al potente elenco de Nueva Zelanda.

¿Y como lo abrió? Pues con un dantesco cuadrangular que sobró de lejos la barda del jardín central para comenzar a moldear el histórico jamás antes alcanzado por un seleccionado nacional. Era el 1-0 de un juego que terminó 3-0, con el título de los criollos, para orgullo de los guayaneses que aman este deporte y que son amigos de ‘Pepo’ como le apodan.

Hijo del también jugador de sóftbol, el fallecido Pedro Flores tuvo asiento cercano al Polideportivo Venalum.

«Vivía allá mismo en Caura II, atrás de la reja de las canchas de vóleibol y fútbol sala y fútbol de salón del Poli», comentó tras arribar a Toronto en medio de la escala de regreso a Venezuela, luego de coronarse campeón junto a su grupo de compañeros, en el estadio Prince Albert, de la ciudad canadiense Saskatchewa.

El ahora habitante de las Residencias Tumeremo de Puerto Ordaz, tiene una historia particular para llegar a la Selección Nacional de sóftbol máxima categoría.

Visibilizado sobre el lapso final por la selección del país, desde los confines de la selección del estado Bolívar había mostrado calidad, sin embargo, la Federación Venezolana de Sóftbol ya habían establecido el listado de convocados y preselección y Flores, no estaba en la convocatoria.

El pelotero, que en los torneos regionales había actuado con el elenco de Vikilandia y luego en Copal, se mantuvo en forma y no se echó a morir cuando llegó el listado oficial.

Elección de último momento

«Me habían dejado por fuera y sabes que significa eso de saber que no quedé en el equipo, fue fuerte. Pero un día antes del corte final, me llamó el mánager Omar López para que me fuera a Caracas, alista las maletas que te vas con nosotros y me monté en un avión, pagué mi boleto y me fui. Seguramente me retornarán el pago del boleto, pero te digo que valió la pena», recuerda Flores sobre el mejor momento deportivo que le ha tocado vivir en su carrera.

«Es excepcionalmente espectacular lo que hemos logrado. En lo particular y a nivel del grupo de jugadores. Te digo, allí estuvo parte del secreto, en el grupo compacto y unido que fuimos. En la responsabilidad que asumimos todos y en la intensidad con qué jugamos, desde los jugadores del campo, la banca y todo el cuerpo técnico», refirió el guayanés.

Amén del jonrón que destacó Flores, el que pegó para abrir la victoria en el partido de la final ante Nueva Zelanda, recuerda el que sonó ante los anfitriones de Canadá: «fue un vuelacercas que contribuyó con el equipo, fue muy importante».

En la final indagamos sobre la manera como visualizó este jonrón que abrió la victoria al título de campeones.

«El lanzador de Nueva Zelanda me abrió con una recta afuera y luego me tiró un cambio que me puso abajo 0-2, después me tocó a mí, y se la saqué. Muy alegre, es una cosa indescriptible, te imaginan somos campeones del mundo, el primer equipo que lo logra en toda la historia del sóftbol. Algo sencillamente súper espectacular», comentó.

Pieza clave en la histórica victoria

Pedro Flores fue una figura clave en este histórico triunfo. En la gran final contra Nueva Zelanda, conectó un cuadrangular solitario en el tercer inning que marcó la primera carrera para Venezuela y puso al equipo en ventaja. Este jonrón fue fundamental para la victoria de 3-0, que le dio a Venezuela su primer título mundial en sóftbol masculino.

Flores debe partir, de acuerdo al cronograma que se conoció, a las 11:00 pm desde Toronto a Canadá, para hacer conexión hasta Bogotá, Colombia y de ahí venirse a Cúcuta y de ahí cruzar hacia nuestro país.

Aunque no se ha conocido ningún tipo de información al respecto se espera un recibimiento de parte del Ministerio del Poder Popular para el deporte y autoridades civiles de nuestro país, en lo que se espera también, sea la gran celebración del inédito título mundial logrado por el sóftbol venezolano masculino.