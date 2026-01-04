Los equipos promotores de la Gran Misión Viva Venezuela, mi Patria Querida, emitieron un comunicado oficial para fijar posición ante los recientes acontecimientos que han sacudido el panorama político nacional.

La comunidad de cultores y artistas manifestó su más enérgico rechazo a la agresión militar perpetrada por el Gobierno de Estados Unidos en territorio venezolano, calificando el acto como una transgresión sin precedentes a las leyes internacionales, explica Últimas Noticias.

El documento centraliza su denuncia en lo que describen como el secuestro del Presidente de la República, Nicolás Maduro, y la Primera Combatiente, Cilia Flores.

Para los integrantes de esta misión cultural, los hechos no solo representan una vulneración de la integridad territorial, sino un ataque directo a las instituciones democráticas del país.

Identidad y resistencia cultural

En el texto, los portavoces del movimiento cultural enfatizan que esta acción militar constituye una “violación flagrante de la soberanía” y una afrenta directa a la esencia del gentilicio venezolano.

El comunicado destaca que la identidad del país ha estado históricamente ligada a la lucha por la independencia, rechazando cualquier intento de «subordinación, esclavitud o coloniaje» por parte de potencias extranjeras.

La organización vinculó esta agresión con una estrategia de «supremacismo imperialista» que busca atentar contra la diversidad cultural. Hicieron alusión al legado del Cantor del Pueblo, Alí Primera, reafirmando que la cultura es una herramienta de resistencia ante lo que consideran una guerra global contra la humanidad.

Exigencia de fe de vida

Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento es la exigencia directa al gobierno estadounidense de presentar pruebas de vida del mandatario constitucional y su esposa. Los cultores sostienen que ambos fueron retenidos durante ataques realizados a diversas instalaciones militares y civiles dentro de la nación.

Además de la fe de vida, el comunicado exige la inmediata liberación de ambos líderes, instando a que se respete su integridad física y sus derechos fundamentales en el marco del derecho internacional.

Llamado a la movilización internacional

Finalmente, el sector cultural hizo un llamado urgente a la unidad nacional y a la «resistencia activa» de todas las fuerzas sociales y políticas de Venezuela. El texto no se limita al ámbito doméstico, pues extiende una invitación a los pueblos de América Latina, el Caribe y el resto del mundo para que activen mecanismos de solidaridad.

Para la Gran Misión Viva Venezuela, el respaldo internacional es crucial en este momento, argumentando que la defensa de la soberanía venezolana equivale a la defensa de la autodeterminación de todos los pueblos del mundo frente a intervenciones externas.