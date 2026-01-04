Los Yankees de Nueva York continúan moviendo sus piezas en el mercado invernal con el objetivo de blindar su cuadro interior de cara a la próxima temporada.

Según informó Jon Heyman de MLB Network este domingo, la organización neoyorquina ha llegado a un acuerdo de Ligas Menores con el veterano Paul DeJong.

Aunque el club aún no ha oficializado la contratación, la incorporación del jugador de 32 años responde a una necesidad clara de experiencia y versatilidad en las paradas cortas y las esquinas del diamante.

Versatilidad a pesar de los contratiempos

La temporada pasada fue un reto físico para DeJong, quien se vio limitado a participar en apenas 57 encuentros. Su tiempo de juego se vio truncado tras sufrir una fractura en la nariz provocada por un pelotazo del lanzador Mitch Keller en el mes de abril.

A pesar de la interrupción, el diestro demostró su capacidad para adaptarse a múltiples posiciones, registrando actividad en la inicial, la intermedia, la antesala y el campocorto, desempeñándose principalmente en la tercera base. Finalizó dicha campaña con un promedio de bateo de .228 y un OPS de .642.

Cobertura ante la baja de Anthony Volpe

El movimiento cobra especial relevancia debido a la situación de Anthony Volpe, quien se espera esté fuera de los diamantes hasta el mes de mayo tras someterse a una cirugía en el hombro izquierdo.

Ante este escenario, la gerencia de los «Bombarderos del Bronx» busca alternativas sólidas. Si bien el panameño José Caballero parte como el favorito para cubrir las paradas cortas en el Día Inaugural, y el venezolano Oswaldo Cabrera se mantiene como una opción interna, la llegada de DeJong añade una capa de seguridad necesaria para los entrenamientos primaverales.

Un guante de élite para el Bronx

Más allá de su aporte ofensivo, donde acumula 146 cuadrangulares en su carrera, el valor principal de Paul DeJong reside en su solvencia defensiva. En 2023, registró una de sus mejores métricas con el guante, ubicándose en el percentil 95 de las Grandes Ligas con ocho outs sobre el promedio.

Con nueve años de experiencia en la Gran Carpa —siete de ellos con los Cardenales de San Luis— y un bWAR acumulado de 13.2, el utility llega a Nueva York con un perfil muy similar al del dominicano Amed Rosario, consolidando un banco con profundidad y veteranía.