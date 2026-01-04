La líder opositora María Corina Machado hizo un llamado a los venezolanos esparcidos por el mundo a una movilización en las distintas capitales para mostrarse a favor de la detención del presidente Nicolás Maduro.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la Premio Nobel de la Paz compartió los detalles de la convocatoria: “Venezuela, está pasado: Todos movilizados y organizados en las calles del mundo”.

Machado resaltó la exigencia de la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, tanto civiles como militares. Asimismo, pidió el respeto por las elecciones del 28 de julio de 2024.

“Exigimos respeto al mandato del 28 de julio de 2024, cuando el pueblo venezolano eligió como presidente a Edmundo González Urrutia”, dice el post.

Además, manifestó su respaldo a la operación estadounidense que concluyó en la aprehensión de Maduro y Cilia Flores.

“Venezuela avanza hacia una transición democrática y los venezolanos alzamos la voz en todo el mundo. Hoy tenemos una oportunidad histórica para hacer respetar la voluntad de todo el país y liberar a todos los presos políticos”, dice el llamado de la opositora.