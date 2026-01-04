La reconocida empresa de servicios logísticos y envío de remesas en Venezuela, Zoom, sorprendió a sus usuarios este sábado 3 de enero de 2026 al anunciar el cese temporal de sus actividades en oficinas físicas a nivel nacional.

A través de un comunicado oficial difundido en sus canales digitales, la compañía detalló que las operaciones presenciales han sido suspendidas, instando a los clientes y agentes a tomar las previsiones necesarias ante este ajuste en su dinámica de trabajo, informa Banca y Negocios.

Transformación al entorno virtual

A pesar del cierre de las sedes físicas, la organización enfatizó que su servicio de remesas permanece totalmente operativo a través de la vía digital.

Además, esta medida busca garantizar que los ciudadanos puedan continuar enviando y recibiendo fondos sin interrupciones, utilizando para ello las plataformas electrónicas desarrolladas por la institución. «Nuestros clientes pueden realizar sus transacciones con normalidad», subrayó la empresa, reafirmando su compromiso con la conectividad financiera en el país.

Seguimiento y reactivación

Asimismo, con respecto a la reactivación de los servicios de envíos nacionales e internacionales, así como la gestión de casilleros y el manejo de efectivo en taquilla, Zoom puntualizó que se mantendrá en constante comunicación con el público.

Por otro lado, la empresa se comprometió a informar oportunamente sobre la fecha de reapertura de sus establecimientos a través de sus redes sociales oficiales, una vez que se solventen las causas que motivaron esta interrupción temporal.

Canales de atención al cliente

Adicional a esto, para mitigar las dudas que esta decisión pueda generar en la población, la compañía recordó que sus canales de contacto habituales se encuentran plenamente operativos para brindar soporte técnico y atención personalizada. Los usuarios pueden comunicarse a través de los siguientes medios:

Finalmente, con este despliegue informativo, la operadora logística busca mantener la confianza de sus usuarios mientras transiciona temporalmente a un modelo de atención exclusivamente digital.