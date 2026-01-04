Tras confirmarse la captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de Estados Unidos, el escenario político y económico de Venezuela ha dado un giro radical. Este acontecimiento ha generado expectativas inmediatas sobre el posible cese de las sanciones internacionales que pesan sobre la administración del país.

Analistas y sectores financieros prevén que este cambio de contexto permita una apertura comercial que impactaría directamente en los indicadores de crecimiento para el presente año 2026.

Proyecciones de expansión del Producto Interno Bruto

De acuerdo con las proyecciones técnicas previas del Banco de Venezuela, se esperaba que la economía creciera un 7% en 2026, siguiendo la tendencia de expansión del 9% estimada para 2025, explica OkDiario.

No obstante, ante el nuevo escenario, especialistas sugieren que el crecimiento podría duplicarse hasta alcanzar un 14%.

Esta aceleración económica supondría un incremento de entre 12.000 y 13.000 millones de euros, impulsado principalmente por la reactivación de sectores que hasta ahora se encontraban limitados por las restricciones financieras.

El impacto acumulado de las sanciones económicas

Las cifras manejadas hasta el momento en el sector económico indican que las sanciones han tenido un peso significativo en las finanzas públicas. Según datos del Gobierno, el país ha dejado de percibir aproximadamente 29.000 millones de dólares anuales desde 2015, acumulando una cifra cercana a los 232.000 millones de dólares.

Si bien las sanciones a la industria petrolera son un factor clave, analistas internacionales también atribuyen la situación económica a la gestión interna, la caída de la producción petrolera y la crisis fiscal acumulada durante décadas.

Acciones recientes de la administración estadounidense

Días antes de estos sucesos, el Departamento del Tesoro de EE. UU. había intensificado la presión sobre el sector energético. Bajo la gestión del secretario Scott Bessent, se sancionó a las empresas Aries Global Investment Ltd, Corniola Limited, Krape Myrtle Co Ltd y Winky International Limited.

Asimismo, buques como el Della, Valiant, Nord Star y Rosalind fueron designados como propiedad bloqueada. Según el portavoz Tommy Piggott, estas medidas formaban parte de la campaña de presión de la administración de Donald Trump, un esquema que ahora entra en una etapa de revisión ante el nuevo panorama político venezolano.