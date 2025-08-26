El pueblo de Dios se dio cita una vez más; en una gran noche de adoración y agradecimiento en el estadio Héctor Thomas de El Callao, epicentro de un movimiento espiritual bajo el canto de la agrupación dominicana Oasis Ministry.

A tres meses de una victoria popular, donde ganó la esperanza y el amor de un pueblo unido, la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, en compañía de la alcaldesa de Piar, Ornella Arbeláez; de los alcaldes de Roscio, Wuihelm Torrellas y de Sifontes, Vicente Rojas, legisladores del parlamento regional, concejales, Confraternidad de Pastores y el pueblo de El Callao, se unió en un mismo espíritu, para adorar y agradecer al Dios Altísimo por estos meses de trabajo, compromiso y transformación.

En un ambiente de amor; el pueblo de Bolívar nuevamente levantó su voz para declarar paz y hermandad en Venezuela.

La Gobernadora recordó que este sería el tercer encuentro cristiano en agradecimiento a Dios, en lo que va de gestión “Por amor a Bolívar”. El primer mes de la victoria se celebró en Caroní; luego Cedeño y ahora la noche de adoración y agradecimiento en El Callao.

Oasis Ministry

En esta oportunidad, desde República Dominicana, Oasis Ministry adoró con el pueblo de Bolívar y entonó sus grandes temas que han hecho estremecer al mundo.

Yahweh se manifestará, Si tu presencia conmigo no va, Llévame al primer amor, Enamorado, Algo está pasando, entre otras, fueron parte del repertorio que logró mover lo espiritual, gracias a la fe y al corazón del pueblo de Dios.