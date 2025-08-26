El Museo de Arte Moderno Jesús Soto, un faro de creatividad y conocimiento en Ciudad Bolívar, celebró con orgullo sus 52 años.

Más que un edificio, esta institución es un corazón latiendo, un espacio donde el legado del gran maestro Jesús Soto y la visión del arquitecto Carlos Raúl Villanueva se entrelazan para ofrecer una experiencia única.

La arquitectura del museo, por sí misma, es una obra de arte. Diseñada con la maestría inconfundible de Carlos Raúl Villanueva, sus espacios diáfanos y la perfecta integración con el entorno natural invitan a la introspección y al asombro.

Cada rincón, cada pasillo, cada entrada de luz es un testimonio de cómo la forma y la función pueden converger para elevar el espíritu humano. Es un hogar digno para la amplia y emblemática colección que alberga.

Durante 52 años, este museo ha sido el guardián de una colección invaluable, con más de 600 obras de artistas nacionales e internacionales. Es un tesoro que nutre la imaginación, que desafía la percepción y que conecta a generaciones.

En sus salas, el arte cinético y óptico del maestro Soto dialoga con las creaciones de otros genios, creando un tapiz vibrante de la historia del arte moderno.

Programación

A propósito de esta celebración, se llevará a cabo una ceremonia especial para reconocer la dedicación y el compromiso de varios miembros del equipo. Se entregará un reconocimiento a los trabajadores que han superado más de 20 años de servicio, destacando su invaluable contribución a la institución.

Como parte de las actividades, también se inaugurará la exposición temporal “El Museo Soto a través de la mirada de Paolo Gasparini”, que está disponible del 25 de agosto al 15 de septiembre.

Embellecimiento

Hace dos años, el museo cerró sus puertas para someterse a una profunda adecuación, una pausa necesaria para garantizar su preservación.

El museo ha resurgido con una fuerza renovada y la respuesta del público ha sido conmovedora. “Hemos sido testigos de un torrente de visitantes; turistas de todas partes del mundo, maravillados por la riqueza cultural de nuestra tierra; bolivarenses que redescubren con orgullo el patrimonio de su ciudad; niños con ojos brillantes, que experimentan por primera vez la magia del arte; y artistas apasionados que encuentran inspiración y un lugar de encuentro”, dijeron sus autoridades.