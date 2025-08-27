El Observatorio de Seguridad Vial (OSV), adscrito a la ONG Paz Activa, informó que 119 personas perdieron la vida en julio debido a accidentes de tránsito en Venezuela, según un boletín difundido este martes. Más de la mitad de las víctimas, un 54 %, eran conductores de motocicletas, lo que confirma que este grupo sigue encabezando las estadísticas de mortalidad vial en el país.

En total, el OSV registró 285 siniestros viales durante ese mes. Entre los fallecidos se contabilizan 91 hombres, 23 mujeres y cinco personas cuyo género no pudo determinarse.

Tras los motociclistas, los conductores de vehículos particulares representaron el segundo grupo con mayor número de muertes (19 %), seguidos por peatones (12 %), pasajeros de motos (7 %), pasajeros de carros (4 %), ciclistas (3 %) y pasajeros de autobuses (1 %).

El informe también señala que 393 personas resultaron heridas en accidentes de tránsito en julio. De ellas, 71,8 % eran hombres y 28,2 % mujeres. Los jóvenes entre 10 y 24 años, incluidos menores de edad, fueron el grupo más afectado entre los lesionados.

En cuanto a los tipos de incidentes, el OSV reportó 119 colisiones o choques simples, 55 derrapes de motocicletas, 43 atropellos, 23 choques contra objetos fijos, 15 vuelcos de vehículos y 27 casos clasificados como “otras formas”.

Sobre las causas, la organización concluyó que el factor humano sigue siendo el principal responsable de la mayoría de los accidentes. En ese sentido, instó a las autoridades a implementar programas de educación vial permanentes que involucren a todos los sectores de la sociedad.

El informe coincide con un siniestro ocurrido el sábado en Caracas, donde al menos 30 personas resultaron heridas tras el volcamiento de un autobús de transporte público. El comandante general del Cuerpo de Bomberos, Pablo Palacios, informó que las víctimas sufrieron traumatismos multisistémicos y fueron trasladadas de inmediato a centros de salud públicos.