GRAN TRABAJO en equipo fue clave para el gran semestre del Barcelona, destronando el favoritismo del Real Madrid y ya preparando la vuelta del astro argentino Lionel Messi. La labor del timonel Xabi ha sido muy elogiada. Cuando el estratega era futbolista activo, era considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo, gracias a un estilo único que le permitía dictar el ritmo de juego de los azulgranas, sin perder balones y repartía muchas asistencias…

TREMENDA HAZAÑA PARA el ariete noruego Erling Haaland, con más de 50 anotaciones con el Manchester. Mientras que en Italia el Nápoles se llena de gloria….

EN EL CIRCUITO VENEZOLANO, a punta de goles, Sául Guarirapa se afianza como titular indiscutible en el Caracas FC. Los rojos del Ávila se encuentran entre los punteros “Estoy súper feliz porque estoy aprovechando al cien por ciento cada chance que me da el profesor Leo González”, ha manifestado el ariete oriental, quien comanda la tabla de los mejores artilleros, escoltado por Luifer Hernández de los líderes Academia Puerto Cabello. Dos jóvenes que prometen mucho…

TREMENDA CAMPAÑA PARA Henry Pernía, uno de los mariscales en la férrea defensa del sorprendente Portuguesa FC. Los rojinegros tienen como prioridad obtener un cupo para Copa Internacional. “Se está haciendo un estupendo esfuerzo y ojalá sigamos sumando buenos resultados”, dijo el experimentado zaguero…

MUY DOMINANTE Eduardo Rodríguez con los Tigres de Detroit, quien luego de superar a los Mets, logró rebasar la barrera de los mil ponches. El carabobeño ha tenido grandes salidas al igual que el llanero Martín Pérez …

UN 30 DE ABRIL, Willy Mays conectó cuatro jonrones, en una de las hazañas más resaltantes de las Grandes Ligas…

LA CARRERA de José “Grillo” Vargas ha sido sinónimo de éxito. Desde las partidas en Ocumare del Tuy hasta llegar a convertirse en toda una estrella del baloncesto. “He estado en varios clubes y le doy las gracias a todas esas organizaciones y a Néstor García, quien me dio muchas oportunidades y me llevo a ser un atleta mucho más completo. Poco a poco fui creciendo. La mayoría de mis triunfos fueron en Marinos y Trotamundos”, apuntó el alero. Los mejores momentos de su carrera han sido durante 2014 y 2015. A sus 41 años, el ex capitán de la selección nacional se mantiene en óptimas condiciones y ha sido pieza fundamental en el avance de los Guaros de Lara a la siguiente fase. “Hay material para llegar lejos y buscaremos ser campeones, porque soy muy ambicioso y desde que empecé a ganar quiero seguir”, destacó…

AXIERS SUCRE ES el nuevo rey histórico de los rebotes, ya que logra desplazar del liderato al gigante Richard Lugo. Felicitaciones para este guerrero de mil batallas…

QUE JUGADORAZO ESTE Glen Rice de Brillantes, un triplero nato, quien resulta imparable en el uno contra uno y posee una visión de juego espectacular….

La serie entre Warrios y Lakers, la final adelantada en la NBA. Dos rivales de mucha jerarquía con Lebron James y Stephen Curry frente a frente…

MUCHOS SALUDOS al querido tío Rafael López, residente en la acogedora España, de igual forma un fuerte abrazo para el consagrado Gianni Savio, destacado técnico de ciclismo internacional, quien vive en su natal Italia, con el que siempre me mantengo en contacto a través de las redes. Este personaje ayudo en gran forma para que los criollos Leonardo Sierra y José Rujano corrieran pruebas importantes en el continente europeo…

FINALMENTE MIS PALABRAS de condolencias para el fraternal amigo Héctor Cordido, gerente de deportes de Venevisión, tras el fallecimiento de su honorable madre la señora Hilda Perera. Mis condolencias también para Carlos Vargas, destacado locutor del estado Barinas…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.