El gremio empresarial de Bolívar rechaza medidas judiciales en contra de empresas del municipio Caroní por impagos del servicio de aseo urbano.

Las instituciones resaltan que estas medidas poco abonan al objetivo de acuerdos consensuados para fijar tarifas razonables en el pago de los servicios, aunado a que propician temor e incertidumbre que desestimulan la inversión en el municipio.

La institución conoció que la compañía encargada de la recolección de desechos sólidos en Caroní inició demandas contra varias empresas del municipio por impagos, uno de los procesos que se ejecutó este miércoles fue contra el comercio de víveres Triple Fashion.

El presidente de Fedecámaras Bolívar, Austerio González, señaló que la medida judicial ejecutada no es adecuada y entorpece la búsqueda de soluciones para reducir las altas tarifas del servicio de recolección de desechos.

“El empresario no se está negando al pago de las facturas por el cobro de la recolección de desechos sólidos, lo que queremos es que se cobre un costo de servicio que sea lo más viable para honrarlo”, recalcó González.

El presidente de la federación catalogó la medida como “exagerada”, en vista de que los gremios empresariales “han buscado conciliar una solución a través del diálogo, con la creación de una comisión que estudie la situación de los altos costos que se exigen por el servicio de recolección de desechos sólidos”.

El documento para la conformación de dicha comisión ya se introdujo a la Alcaldía de Caroní hace dos semanas, sin embargo, aún no se ha recibido respuesta por parte del ente receptor. Desde los gremios empresariales se insiste en la poca capacidad productiva de las empresas que impide el pago de tarifas de servicios tan costosas.

“El empresario del municipio Caroní no tiene capacidad para pagar estas altas sumas de dinero por el servicio de recolección. Hablamos de grandes galpones en la zona industrial, pero también hablamos que hay una productividad de un 5 o 7 % (…) no puede pagarse por metros cuadrados, como es el método en el que se les cobra a estas empresas”, declaró González. “Lo que estamos haciendo es ahuyentar el empleo formal a la informalidad”.

Medida que atenta contra el comercio

El presidente de la Asociación de Comercio San Félix, Miguel Gómez, rechazó contundente la medida judicial al considerarla un “amedrentamiento contra el comerciante”. Indicó que es una medida que no debe aplicarse con ningún empresario del municipio.

“Nunca vamos a estar de acuerdo con estas medidas que limitan al comercio (…) Triple Fashion emplea a más de 50 personas, padres de familia que pueden quedar sin empleo con estas medidas, además que el empresario compromete su patrimonio”, indicó.

Resaltó que los empresarios siempre buscan aportar al municipio creando empleos y a la vez brindando productos y servicios, pero estas demandas judiciales lo que hacen es limitar futuras inversiones por el temor que generan.

Destacó que las tarifas establecidas por la municipalidad para el costo del servicio de aseo urbano son “impagables” para el común de los comerciantes. Hizo un llamado a autoridades de Caroní para que atiendan las solicitudes de las cámaras empresariales y se pueda lograr una nueva metodología y tarifas razonables para el pago del servicio de aseo urbano.

Cierre de comercios

El gremio empresarial también cuestionó el cierre de comercios por parte de autoridades regionales por el impago de impuestos municipales. Desde hace semanas atrás, las instituciones han solicitado -en reiteradas oportunidades- que se elimine el bloqueo del portal fiscal para el pago de impuestos.

Dicho bloqueo impide el pago de tributos municipales cuando una empresa no ha cancelado tarifas del aseo urbano. Aunque algunos comerciantes han depositado sus impuestos directamente en las cuentas de la Alcaldía, no son reconocidos como pagos válidos mientras no se cancele el pago del aseo urbano.

La presidenta de Camcaroni, Catherine Wilson, expresó que el cierre de empresas no beneficia en nada y, al contrario, limita la actividad económica que la ciudad requiere para desarrollarse.