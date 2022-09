Juan Pablo Guanipa, dirigente nacional del partido Primero Justicia, en su visita a Ciudad Guayana, aseguró que las condiciones electorales en Venezuela no están dadas, entre otras cosas, debido a la falta de oportunidades que tienen los jóvenes para inscribirse en el Registro Electoral.

«Eso es parte de las condiciones. Es muy importante revisar el documento de la Unión Europea cuando vino a ser observadores internacionales, que fueron expulsados por el régimen, que establece cuáles son las condiciones necesarias para llevar un proceso electoral transparente. Una de las condiciones es que haya un registro electoral confiable», manifestó Guanipa.

Asimismo, remarcó que en Venezuela este proceso no es transparente. «El registro electoral hoy no es confiable. Cuatro millones de jóvenes no están inscritos, porque tiene que ir a la capital de su estado para inscribirse y además ver si los números los repartieron o no”, aseveró.

Según Voto Joven, para el año 2024 -fecha en la que está programada las elecciones presidenciales- la cifra de los jóvenes que no podrán participar en los comicios, superará los cuatro millones.

Esto se debe, entre otras cosas, al desinterés de los jóvenes por la situación política del país. Para esta población, el procedimiento se vuelve tedioso, debido a que solo pueden hacerlo en las capitales de los estados.

Un joven del municipio Gran Sabana, por ejemplo, debe superar 705 kilómetros de carretera para poder llegar a Ciudad Bolívar e inscribirse en los registros del CNE. De allí la insistencia de Guanipa en exigir condiciones que pasen por un registro confiable.

El dirigente político también denunció que el CNE está facilitando el proceso de inscripción a los simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

«Pero mientras tanto, las máquinas del CNE están en distintos sitios inscribiendo gente del PSUV. ¿Eso es condición electoral?, evidentemente que no. Hay que trabajar muy duro para lograr que los jóvenes puedan inscribirse y que los que están afuera puedan hacer el cambio de residencia», remarcó.

Diáspora

Uno de los temas que más ha calado en la opinión pública con respecto a las elecciones primarias de la oposición venezolana, además de la fecha que aún no está definida, es el voto de los venezolanos en el extranjero.

«Nosotros estamos convencidos que todos los venezolanos, no importa en dónde estén o en calidad de qué estén, tienen derechos. Nosotros vamos a luchar para que los venezolanos que estén en el exterior puedan votar tanto en las primarias, como en las presidenciales”, manifestó Guanipa.

el líder de la tolda amarilla, reconoció que no es fácil aclarar este tema, pues la mayoría de los connacionales que viven en el exterior no han podido hacer el cambio de residencia por el mismo tema del registro electoral.

Además, muchos países no reconocen la gerencia de Nicolás Maduro como «legítima», por lo que muchas de esas relaciones diplomáticas se han roto, situación que complica la organización de la participación extranjera.

«Sabemos que es muy complicado, porque no podemos decir que está todo listo para que se realice, pero también creemos que es posible. Tenemos que hacerlo todo. Ellos tienen derecho a participar», dijo.

“La CVG está reducida”

Guanipa habló sobre la situación de la Corporación Venezolana de Guayana. Dijo que el principal culpable de que las empresas básicas, las cuales apuntaban a ser la alternativa no petrolera del país, no estuvieran en su mejor momento, es de la administración de Maduro.

«Bolívar es un estado que la ha dado mucho al país, pero también es uno que está devastado. El ejemplo es la Corporación Venezolana de Guayana, la cual era centro de desarrollo en todo el país. Lo que intentó hacer el régimen nunca fue concluido. Hoy está reducida a su mínima expresión», opinó.

Insistió en que el problema del país es político y que para resolver la situación económica que golpeó el poder adquisitivo del venezolano hay que salir del actual Gobierno.

«El problema fundamental de Venezuela es político, que ha desencadenado una crisis económica y social. En Venezuela no hay estado de derecho. Lo primero es resolver el problema político para poder resolver los problemas sociales y económicos», puntualizó.

Por otra parte, informó que próximamente el partido Primero Justicia anunciará quién será su abanderado en los comicios electorales de la oposición de Venezuela.

«Estamos atrasados. Yo veo que la mayoría de los partidos políticos ya tomaron decisiones en lo que refiere a sus candidatos presidenciales. En Primero Justicia tendremos el comité político nacional, en donde se elegirá la nueva junta de dirección nacional que tiene 45 días para aprobar un reglamento para la elección del candidato presidencial», concluyó Guanipa.