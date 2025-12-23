Con Junior Alvarado, Eugenio Suárez, Yorgelis Salazar y Yulimar Rojas entre los postulados, el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela inició este lunes el proceso de selección de los Premios Atleta del Año 2025, cuyos ganadores se conocerán la próxima semana.

Un total de 29 atletas fueron nominados para la edición 81 del Atleta del Año, con 19 nombres en la rama masculina y 10 en la femenina. Los ganadores tomarán el testigo del grandeliga Anthony Santander y la fondista Joselyn Brea, elegidos Atleta del Año Masculino y Femenino en 2024

El CPD también distinguirá a la Selección y Equipo Profesional del Año; y al Entrenador, Dirigente y Entidad Deportiva del Año.

El proceso de selección cerrará el 28 de diciembre, y los ganadores se anunciarán el lunes 29. Están convocados a participar los miembros del Círculo de Periodistas Deportivos, así como comunicadores sociales especializados en el área deportiva invitados por el CPD. La selección de los mejores atletas y personalidades del año deportivo venezolano la promueve y realiza el CPD de manera ininterrumpida desde 1944.

Entre los destacados al Premio Atleta del Año Masculino destacan el jinete Junior Alvarado, ganador del Derby de Kentucky y el Belmont Stakes, dos de las tres pruebas de la Triple Corona de la hípica estadounidense; y Eugenio Suárez, el slugger que este año igualó su propia marca de más jonrones en una temporada para un venezolano en las Grandes Ligas. También figuran Mayker Pimentel, Más Valioso del Mundial de Softbol ganado por Venezuela; Telasco Segovia, campeón de la MLS Cup; y los pesistas Keydomar Vallenilla y Julio Mayora, entre otros.

Para el Premio Atleta Femenina del Año fueron postuladas la karateka Yorgelis Salazar, Top 5 del mundo; Yulimar Rojas, bronce mundial en su regreso a las pistas luego de su lesión, la medio campista Dayana Rodríguez, campeona de América con el Corinthians, y la extraordinaria Clara Fuentes, reina de la parapotencia.

La prensa especializada también elegirá al Entrenador del Año, nominación que se disputarán Daniel Dhers, campeón mundial con el BMX Femenino de China; Ramón López, el manager que llevó al softbol a ganar el Mundial; Daniel Sasso, el artífice del gran año del UCV FC; Henry Blanco, manager del Cardenales de Lara campeón de la pasada zafra de la LVBP; y Niowaldo Zorrilla, bronce en el Mundial de Béisbol 5.

El beisbol, el softbol y el voleibol tienen sólidos candidatos a los premios Selección, Dirigente y Entidad Deportiva del Año.

El Círculo de Periodistas Deportivos del país se complace en reconocer a varios de los mejores atletas, entrenadores, dirigentes y equipos nacionales y profesionales, mediante esa institución del deporte venezolano que es desde 1944 el Premio Atleta del Año.