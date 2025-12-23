Navegantes del Magallanes prevaleció en un duelo de batazos y derrotó con rocambolesca pizarra final de 20-11 a Caribes de Anzoátegui el lunes, en el juego reprogramado por lluvia que correspondía a la Serie Táchira.

Rougned Odor fue el protagonista principal de un reparto que tuvo múltiples actores destacados a la ofensiva en el duelo disputado en el Estadio Antonio “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz

El slugger zurdo se fue de 5-3 con un jonrón, dos dobles, un par de bases robadas, tres carreras anotadas y siete impulsadas, para igualar el récord de franquicia, de acuerdo con los registros del periodista e historiador Tony Flores.

Jugadores del Magallanes con siete empujadas en un juego:

– Bill Taylor

– Clarence “Cito” Gaston

– Bob Darwin

– Nellie Rodríguez

– Alberth Martínez

– Adonis García*

– Rougned Odor

*Postemporada

Resúmenes juegos

Fuente: Tony Flores

“En otros momentos mi carrera ya me he sentido en un estado físico como el que tengo ahora”, dijo en la entrevista post encuentro con Televén el zuliano, quien con la actuación de la noche elevó a 12 su total de vuelacercas y a 10 el de robos, convirtiéndose apenas en el sexto jugador que completa el 10-10 en la historia de la LVBP. “Pero, sin duda, este lo estoy disfrutando mucho. Gracias a Dios, están saliendo las cosas bien”.

Peloteros con al menos 10 vuelacercas y 10 estafadas en una temporada de la LVBP:

– Wally Moon

– Darryl Strawberry

– Dwayne Murphy

– Robert Pérez

– Yurendell DeCaster

– Rougned Odor

Fuente: Tony Flores

Odor disparó su estacazo de vuelta entera ya en el noveno inning, ante Diego Moreno y con un corredor en circulación, para construir el ramillete de cuatro carreras que dejó cifras definitivas al duelo

Fuegos artificiales

Un total de 34 hits se dispararon entre ambos equipos, pero ningún jugador conectó más que Carlos Rodríguez, quien fijó una marca personal de imparables en un juego al irse de 7-5 con un vuelacerca, tres pisadas al plato y dos remolcadas.

Rodríguez despachó su cuadrangular como el primer bateador del duelo, ante Ángel Cuenca, para marcar el tono del compromiso.

Magallanes llegó a tener ventaja de 7-0 en el careo para el cuarto inning. Pero vio como se le esfumó la diferencia entre esa cuarta entrada y la sexta, con Caribes anotando 11 carreras en ese lapso.

“Este era un triunfo muy importante para nosotros. Lo luchamos desde el primer turno, pero no fue un juego fácil. Anzoátegui guerreó mucho y supo venir de atrás”, reconoció Rodríguez. “Contentos de que, al final, hayamos sido nosotros quienes nos llevamos la victoria”.

El Buque inclinó definitivamente la balanza del desafío en el octavo capítulo, cuando fabricó un racimo de siete rayitas. Odor (con las bases llenas) ante Harold Chirino, Luis Sardiñas de nuevo frente a Chirino y Luis Suisbel contra Yoelvis Silven, conectaron dobles que remolcaron dos anotaciones cada uno, antes de que Rodríguez coronara el rally con un sencillo, aún con Silven en la loma.

“Mi único enfoque para esta temporada ha sido estar la mayor cantidad de veces posibles en base”, relató el jardinero Rodríguez. “Creo que, a lo mejor estoy haciendo swings un poco más fuerte. Agarré algunos kilos”.

Lo que viene

Magallanes (27-27) descansará hasta el viernes 29 de diciembre, cuando visite a Tiburones de La Guaira, en el Estadio Universitario. Caribes (27-26), por su parte, viajará a Maracaibo para enfrentar el martes a Águilas del Zulia, en su segundo juego reprogramado consecutivo. La tribu aún tiene a su abridor por confirmar.

Leones sigue respirando aunque de manera artificial

Los Leones del Caracas se niegan a rendirse y este lunes se apoyaron en el poder de sus figuras ofensivas para derrotar 8 carreras por 2 a Bravos de Margarita en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada. Fue el último choque entre estas escuadras en la ronda regular.

La victoria, segunda consecutiva, le permitió a los Leones esquivar la eliminación. Una derrota más de Caracas los saca del camino, aunque tampoco ganar los dos encuentros que le restan en la temporada regular les garantiza avanzar, pues dependen de otros resultados. Principalmente, de que los Tigres de Aragua sean barridos.

Para los Bravos esta fue la cuarta derrota seguida, lo que permitió que Cardenales de Lara los igualara en la cima de la tabla de posiciones.

Salvador Pérez fue protagonista

A la ofensiva de Leones le bastó una entrada para resolver el encuentro. En el segundo inning fabricaron sus cinco primeras anotaciones para darle a su abridor José Marcos Torres suficiente ventaja para manejarse. Sumaron una más en el tercero y otras dos en el octavo episodio.

En ese despliegue se destacó Salvador Pérez, que conectó su tercer cuadrangular de la temporada y remolcó tres rayitas, en el rally de la segunda entrada. “Me siento muy diferente ahora”, dijo a Efraín Zavarce para IVC Networks, la estrella de los Reales de Kansas City sobre su buen momento ofensivo

“Los primeros días estaba muy emocionado, ansioso, y quería hacer mucho. Pero hablé con (José) Alguacil y me dijo que simplemente hiciera lo que sé hacer”, reveló Pérez, que ligó de 5-3 hoy. “Tenemos un chance y esperamos que las cosas se den. Tenemos un tremendo grupo y espero poder seguir jugando. Estoy 100% disponible para el viernes”

También voló la cerca en ese segundo capítulo Orlando Arcia, que terminó de 5-2 con un par de remolcadas. Otros con extrabases fueron Liván Soto (4-2, doble, 2 anotadas) y Freddy Fermín (5-2, tubey, 2 anotadas). El novato Leonel Espinoza también duplicó y fletó una carrera.

José Marcos Torres parecía encaminado a una salida de calidad, pero el mánager José Alguacil tenía otro plan para el zurdo y no lo dejó salir para el quinto episodio a pesar de un sólido dominio. El triunfo se lo apuntó Yoimer Camacho (3-1) en labor de 1.1 innings en los que no permitió anotaciones y le dieron un hit. La derrota se la llevó el abridor de Bravos, el dominicano Michel Miliano (0-1), que no completó la segunda entrada.

Lizandro Espinoza impulsó las dos rayitas de Bravos en el séptimo inning ante los envíos de Carlos Hernández, pero los únicos en duplicar en la alineación insular fueron Breyvic Valera (3-2) y Wilson García (4-2).

Lo que viene

La LVBP detendrá su acción por el asueto de Navidad y tanto Leones como Bravos regresarán al terreno el viernes 26 de diciembre. Ese día Margarita jugará contra los Tigres en Maracay, mientras que los melenudos viajarán a Barquisimeto para medirse contra Cardenales. No hay abridores anunciados para estos duelos, pero es de suponer que el Caracas tenga a Wilmer Font sobre la lomita.