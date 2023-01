No hubo sorpresas: Freddy Fermín es el dueño del Premio al Novato del Año y se lo llevó

de manera unánime, luego de obtener el primer lugar en las 50 papeletas de los electores para totalizar los 250 puntos y superar sin contratiempos a Diego Castillo (Caribes de Anzoátegui) y a Javier Sanoja (Cardenales de Lara).

El receptor de los Leones del Caracas se unió así al listado de ganadores de Los Grandes de la LVBP, premios organizados por Numeritos Gerencia Deportiva y Line Up Internacional, y que cuentan con el aval de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, luego de una extraordinaria temporada en la que se coronó campeón bate con un promedio de .404, sumando además 38 anotadas, cuatro vuelacercas y 28 remolcadas.

El careta también sobresalió con el segundo mejor OPS del circuito, con 1.048, mientras que detrás del plato también se lució al retirar al 64 % de los corredores que intentaron robarle una almohadilla al fusilar a 14 corredores de los22 que salieron al robo.

“Esto es algo especial. No me lo esperaba, porque había mucha competencia”, dijo Fermín

al enterarse de su galardón unánime a través de una transmisión en vivo por la cuenta

de Instagram @losgrandesdelalvbp, con Héctor Cordido, presidente de Numeritos

Gerencia Deportiva, y Mikel Pérez, presidente de Line Up Internacional.

“El trabajo, sin duda, es lo que ha influido en estos resultados”, acotó el grandeliga de Reales de Kansas City. “El enfoque, tener un plan de trabajo, crear una rutina y seguirla es importante. No esperaba batear ese promedio (.404), pero la constancia es la que lleva a esos frutos y esperemos que vengan más cosas buenas”.

Fermín, quien también es finalista al Premio Víctor Davalillo, podría convertirse en el tercer pelotero en obtener el Novato del Año y el Jugador Más Valioso en una misma campaña, algo que únicamente han conseguido Ernesto Mejía (2009-2010) y Odúbel Herrera (2014-2015).

El guayanés, de 27 años, además podría unirse a Herrera como los únicos en obtener ese par de trofeos con el título de bateo en el mismo año.

Fermín es el 15to jugador del Caracas en obtener esta distinción y el primero desde su compañero Jhonny Pereda en la temporada 2020-2021.

“Soy una persona de poco hablar”, destacó Fermín. “Solo tengo que darle gracias a Dios por esta bendición y tengo que agradecerle también a mi familia, a mi esposa y a los fanáticos, que son lo más bonito que tiene el béisbol”.

Diego Castillo, de Caribes de Anzoátegui, escoltó a Fermín con 42 puntos, mientras que Javier Sanoja, de Cardenales de Lara, completó el cuadro de honor con 29 unidades.

Los Grandes de la LVBP, galardones presentados por Maltín Polar y auspiciados por Oceánica de Seguros, JuegaEnLinea.com, New Arrival y Tamanaco, continuarán este

martes develando a sus ganadores con el anuncio del Premio Luis Salazar al Regreso del

Año, trofeo que tiene como finalistas a Oswaldo Arcia, de Leones del Caracas; Franklin

Barreto, de Tiburones de La Guaira; y José “Cafecito” Martínez, de Tigres de Aragua.

El anuncio también se realizará en un Instagram Live desde la cuenta @losgrandesdelalvbp a partir de las 11:30 de la mañana.