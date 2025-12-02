Anriquelis Barrios y Leomaris Ruiz coronaron un día de seis medallas para Venezuela en el inicio del judo de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Barrios volvió a ganar el título de los -63 kg tras no poder competir en Valledupar 2022.

“Estaba muy emocionada por esta competencia. Era un combate muy importante para mí, porque siempre compito con ella y últimamente me había ganado”, aseguró la guayanesa sobre la victoria ante Cindy Mera quien la había vencido en abril en el Campeonato Panamericano y luego en la Copa Mundo de Santo Domingo en junio.

Esta vez la criolla se llevó el oro marcando yuko a la neogranadina.

“Ahora iba estratégicamente diferente, con un plan diferente. Tengo más confianza en mí y tengo a mis compañeros y a mi equipo que siempre están apoyándome. Quizás este sea mi último ciclo y mis últimos Juegos Bolivarianos”, reflexionó la número 48 del mundo en los -63 kg.

“Estoy trabajando en mí. Pendiente de mí, de representar a mi país. Estoy buscando mi mejor versión y sigo sumando una etapa más”, concluyó Barrios que venció en cuartos de final al minuto 19 segundos, por ippon a Tamara García de Uruguay. Luego, y a los dos minutos 22 segundos de combate ganó la semifinal ante Marcela Alfaro de Chile.

Leomaris aguerrida

El segundo oro del día vino por intermedio de Leomaris Ruiz en los -52 kilogramos.

«En el primer combate salí aguerrida, decidida a gana ante una contrincante fuerte con la que no me había encontrado antes,”, afirmó la también guayanesa sobre su victoria en minuto dos segundos, ante Paloma Narváez de Paraguay por ippon.

«Comenzar el ciclo olímpico tan joven y empezarlo de manera satisfactoria es un orgullo”, confesó la ganadora de la final a la peruana Brillith Gamarr, por ippon (acumulación de penalidades) a falta de un minuto 16 segundos.

Tres plateadas

Audreys Pacheco ganó medalla de plata en los -57 kg tras caer por ippon ante a Astrid Gavidia de Colombia.

Andrés Pariche también culminó con la medalla de plata en los -73 kilogramos al ceder en la final por ippon ante dominicano Maikor Louis Pierre.

Willis García también fue plata en los -66 kilogramos. Ganó por wazari a Lucas Fernández de Chile en semifinal y Jonathan Benavides de Ecuador lo doblegó por ippon en el carro decisivo.

Gabriela Miranda se quedó con el bronce en los -48 kilogramos tras vencer por yuko, al minuto 16 segundos de golden score, a la boliviano Noelia Paz.

Este martes continúa la competencia de judo en el polideportivo 3 de la Villa Deportiva Nacional.