El escritor estadounidense Gregory Maguire, creador de la saga literaria que inspiró el exitoso musical de Broadway Wicked y su posterior adaptación cinematográfica, prepara una nueva entrega de su universo mágico.

El autor lanzará en septiembre de 2026 la novela Glinda: A Charmed Childhood, una precuela enfocada en la juventud de la Bruja Buena del Sur.

Una historia detrás del estereotipo

Por su parte, la obra, que publicará HarperCollins, promete profundizar en la identidad de Glinda y mostrar “la chica detrás del cliché”, alejándose de la imagen “alegre y superficial” con la que suele asociarse al personaje.

En la gran pantalla, Glinda ha cobrado nueva vida gracias a la interpretación de Ariana Grande en las recientes películas dirigidas por Jon M. Chu.

Complemento de la precuela dedicada a Elphaba

Además, esta nueva publicación funcionará como un complemento a Elphie: A Wicked Childhood, novela en la que Maguire exploró los orígenes de Elphaba, la futura Malvada Bruja del Oeste.

Con esta dupla de historias, el autor continúa expandiendo el trasfondo de las figuras centrales que redefinieron su reinterpretación de El mago de Oz.

Un universo literario en constante crecimiento

Asimismo, la saga de Maguire, iniciada con Wicked: Memorias de una bruja mala, ha crecido a lo largo de los años con títulos como Hijo de bruja, Un león entre los hombres, Fuera de Oz y Elphie.

Por supuesto, Glinda: A Charmed Childhood será la nueva pieza que se sumará a este universo literario en expansión.

Un anuncio en pleno éxito de taquilla

La noticia llega en un momento de gran impulso para la franquicia. La segunda parte de la adaptación cinematográfica, Wicked: For Good, estrenada el 17 de noviembre, acumula hasta la fecha 393 millones de dólares en taquilla, de los cuales 270,4 millones provienen de Estados Unidos y 122,8 millones del mercado internacional, según datos de Box Office Mojo.

Finalmente, con la publicación de esta precuela, Maguire reafirma la vigencia y el atractivo de su mirada sobre Oz, un mundo que continúa conquistando lectores y espectadores por igual.