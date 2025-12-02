La venezolana Yorgelis Salazar volvió a escribir su nombre en la élite mundial, luego de adjudicarse la medalla de bronce de los -50 kg en el Campeonato Mundial de Karate-Do celebrado en El Cairo, Egipto, el pasado fin de semana.

Durante este año, Salazar viene retomando su nivel competitivo tras recuperarse de una lesión que la mantuvo fuera de competencias En este evento reapareció con tres triunfos, dos empates y una derrota.

En la ronda de pool, la bolivarense derrotó 4-1 a la malasia, Shahmalarani Chandran. Acto seguido, ante hizo lo propio 7-0. ante la angoleña Elisa Francois. y en último combate de esta fase igualó a cero con búlgara Tsaneva Teodora.

Asimismo, en la siguiente ronda camino al podio, Salazar derrotó 7-1 a la germana Shara Hubrich, y luego perdió por la mínima diferencia 1-0 ante la uzbeka Gulshan Alimardanova.

En el repechaje, la venezolana igualó 6-6 frente a la hongkonesa Tsang Yee Ting, pero se llevó el triunfo por decisión de los jueces (hantei).

De este modo, la exnúmero uno del ranking mundial, volvió a subir a un podio internacional para reclamar la presea de bronce. La uzbeka Alimardanova se llevó el oro y la malasia Chandran la plata.