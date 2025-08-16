El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel será distinguido por el Museo de Historia de Nueva York con el premio “Hacedores de Historia”.

La gala de premiación se celebrará el 17 de septiembre, y marcará un antesala especial a la nueva etapa del maestro, quien en 2026 asumirá como director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, una de las orquestas más prestigiosas del mundo.

Un homenaje compartido

Junto a Dudamel, el museo también reconocerá al historiador y ganador del Premio Pulitzer, Robert A. Caro, explica Globovisión.

El escritor fue nombrado como el primer “Historiador Laureado de los Fundadores”, en honor a su destacada trayectoria y a su estrecha relación con la institución, donde reposan sus archivos y funciona una sala de investigación que lleva su nombre.

Caro, neoyorquino de nacimiento y de 89 años, ha dedicado su carrera a analizar figuras influyentes en la historia de Estados Unidos.

Es autor de la obra The Power Broker, sobre el urbanista Robert Moses, y de la célebre serie de biografías de Lyndon B. Johnson.

Actualmente trabaja en el quinto y último volumen de esta colección, aunque aún no se ha anunciado una fecha de publicación.

El poder del arte y la palabra

La presidenta de la junta directiva del museo, Agnes Hsu-Tang, destacó el valor de ambos homenajeados.

“Honramos a Robert A. Caro y a Gustavo Dudamel por su virtuosismo al presentar la verdad de la voz humana: Caro, por sus imponentes biografías y su análisis del poder en la América del siglo XX; y Dudamel, por su arte inspirador y por activar el poder de la música para lograr el cambio social”.

Con este doble reconocimiento, el Museo de Historia de Nueva York celebra la fuerza transformadora de la cultura, a través de la música y la historia.