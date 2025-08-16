La estrecha relación entre Taylor Swift y Blake Lively, que por años fue una de las más comentadas de Hollywood, se encuentra actualmente bajo escrutinio.

El motivo: el nombre de la cantante se vio involucrado en la batalla legal que enfrenta a Lively con su coprotagonista y director de It Ends With Us, Justin Baldoni.

El conflicto comenzó en diciembre de 2024 y ha generado tensiones tanto dentro como fuera del set, informa la revista Quién.

Fuentes cercanas a ambas revelaron a la revista People que “Taylor y Blake no se hablan”, confirmando los rumores de un distanciamiento.

Por lo tanto, en abril, otra fuente aseguró que Swift se sentía “muy dolida” por haberse visto envuelta en el caso, mientras que en mayo se comentó que la amistad “se había estancado”.

El origen del conflicto

La tensión se remonta a la demanda interpuesta por Blake Lively contra Baldoni, a quien acusó de acoso sexual y represalias durante el rodaje.

Como resultado, Baldoni respondió con una contrademanda millonaria por difamación y extorsión.

En medio de ese proceso, el equipo legal de Baldoni intentó vincular indirectamente a Taylor Swift, alegando que Lively habría utilizado su amistad con la cantante y con Ryan Reynolds para ejercer presión en cambios del guion.

Incluso, se mencionó que la actriz la nombró en supuestos mensajes privados.

¿Una indirecta musical?

El distanciamiento tomó más fuerza tras el anuncio del nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl.

Entre los temas figura Ruin the Friendship, título que desató especulaciones entre los fanáticos, quienes creen que podría estar inspirado en la situación con Lively.

Swift aclaró que escribió el disco durante la etapa europea de su Eras Tour, antes de verse salpicada por el drama legal.

Sin embargo, las dudas persisten y los seguidores de ambas celebridades esperan que esta amistad, alguna vez inseparable, pueda sanar con el tiempo.